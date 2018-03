Irregularidades en informática de CSJ

Lee también

La Dirección de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó varias irregularidades en el Departamento de Informática del máximo tribunal, anomalías que van desde pagos excesivos en concepto de servicios de telefonía celular no utilizados y pérdida de equipo hasta la asignación de planes telefónicos a personas ajenas al Órgano Judicial, así como el faltante de más de 700 bienes asignados a informática.La Dirección de Auditoría determinó que los responsables de esas irregularidades son el jefe interino del Departamento de Informática, Tulio Américo Luna Fuentes, quien fungió como tal desde octubre de 2013, y el administrador de contratos de telefonía celular, Lenin Alejandro Marroquín Zamora. Entre ambos suman $120,000 de responsabilidad patrimonial por anomalías en algunas contrataciones, monto que ya les solicitaron sea reintegrado.La auditoría en la que se señala dicha responsabilidad patrimonial fue realizada entre enero de 2014 y febrero de 2015, y versó sobre “la administración de los servicios de conectividad (enlace de datos e internet) y de telefonía celular contratados por el Órgano Judicial”.El jefe interino de Informática es referido en la auditoría por aproximadamente $50,000. Esto debido al pago en exceso en concepto de servicios de telefonía celular no utilizados durante la etapa de vigencia del contrato, 77 equipos de telefonía que no tienen registro de haber sido entregados y que no se encuentran físicamente en la Corte, y la asignación de planes telefónicos a personas que no se registran como empleados del Órgano Judicial.Según la auditoría, Luna Fuentes pagó en exceso $48,675.93 en 344 servicios telefónicos que no fueron utilizados, los cuales deberían haber funcionado en teléfonos de alta gama. El informe señala que “no se tiene registros de que estos servicios de telefonía móvil hayan sido asignados durante el período comprendido entre el 23 de octubre y el 31 de noviembre de 2014”, lo cual generó el pago en exceso.Sobre dicho hallazgo, el auditado comentó a los auditores que decidió tomar los 344 servicios debido a que en la gestión de contrato de telefonía anterior no se había considerado a los secretarios de los juzgados de todo el país, entrega que fue suspendida luego de evidenciar que no se podía cubrir la demanda nacional. Sin embargo, Luna Fuentes nunca remitió a los auditores documentación de la empresa telefónica que hiciera constar que los 344 fueron utilizados durante el período observado, ni la fecha de asignación o usuarios.Además, consta en la auditoría que Luna Fuentes debe dar cuenta de 77 teléfonos que no tienen registro de entrega y que no fueron encontrados por los auditores. Ante este señalamiento, Luna respondió que no se debe tener un control físico de los teléfonos, ya que no se trata de bienes de larga duración.Luna Fuentes también es señalado con $359.65 de responsabilidad por asignar planes telefónicos a personas que no fueron identificadas como empleados del Órgano Judicial. Al respecto, el jefe de Informática comprobó que en uno de los casos se agregó de manera errónea el nombre del empleado, en otro caso el teléfono lo portaba una tercera persona que no era la que firmó de recibido; mientras que en el último de los casos, la asignación del móvil se hizo a solicitud del entonces director del Instituto de Medicina Legal (IML), José Miguel Fortín.En cuanto al administrador del contrato telefónico, Lenin Alejandro Marroquín, la auditoría estableció que debe reintegrar más de $75,000 por un pago en exceso de servicios de telefonía que no corresponden con lo pactado en el contrato, es decir que los servicios iniciaron a darse el 10, 11 y 13 de octubre de 2014, antes de que las partes suscribieran el contrato el 23 de octubre de 2014, por lo que la CSE pagó en octubre el exceso que ahora se solicita sea reintegrado. Marroquín solo presentó factura con respecto a $10,483.77 pagados en exceso.El problema de las irregularidades en Informática de la Corte no es algo nuevo. El exjefe y antecesor de Luna Fuentes, Víctor Manuel Pacheco, también fue señalado en 2013 por solicitar 22 servicios adicionales a los contratados a una empresa de telefonía; además, por no emitir un acta de entrega de 48 terminales telefónicas y el hallazgo de 302 terminales telefónicas inutilizadas, por las que la Corte pagó $11,382.19.Pacheco también fue señalado por distribuir 40 terminales telefónicas entre empleados previo al contrato con la empresa proveedora del servicio de telecomunicaciones.Otras tres auditorías realizadas a la gestión de Luna Fuentes al frente del Departamento de Informática de la CSJ suman un total de 31 irregularidades encontradas. Una de estas auditorías es sobre la contratación de bienes y servicios a partir de octubre de 2013. En ella se apuntan hallazgos como un faltante de 25 licencias de un software antivirus, en un contrato en el que la Corte pagó $44,200 por 3,400 licencias; la conformación deficiente sobre la verificación y el cumplimiento de contratos y órdenes de compra; falta de un análisis técnico que fundamente la renovación de un soporte de licencia; la inexistencia de un plan de instalación de software; la falta de control sobre el uso de materiales adquiridos para el cableado de redes informáticas, entre otras.La quinta auditoría, que data de 2015 y 2016, muestra que la gestión de Luna Fuentes no realizó un informe técnico sobre el beneficio de incrementar el ancho de banda de los enlaces de datos a 2 Mbps; además, hizo falta de control, verificación y seguimiento de misiones oficiales del personal de informática destacado en el oriente.