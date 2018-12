Irregularidades en inicio de renovación gratuita de DUIS

Largas colas y muchas quejas de parte de ciudadanos fueron algunas de las constantes en el primer día en el que los salvadoreños que poseen su Documento Único de Identidad (DUI) vencido podían renovarlo de manera gratuita en cualquiera de los 24 Duicentros habilitados en el país.

El pasado miércoles, durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron una reforma de ley que permite que todo ciudadano que tenga su documento vencido o deteriorado pueda realizar el cambio sin pagar su costo de $10.31. Incluso algunos diputados, en sus redes sociales, han hecho la invitación a la población a hacer uso del periodo que se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Los DUI que tengan vencimiento previo al 3 de febrero del próximo año pueden ser renovados. Los ciudadanos no deben realizar cambios a la información de su documento.

Sin embargo, ayer al menos seis usuarios del Duicentro ubicado en Ciudad Merliot denunciaron que se les estaba cobrando la renovación del DUI si no demostraban que eran de escasos recursos. Una de ellas fue Marlyn Romero, quien dijo que buscaba ampararse al beneficio pero tuvo que ir a pagar el costo al banco para poder renovarlo luego de no "calificar"

"Me dijeron que el presidente (Salvador Sánchez Cerén) no ha autorizado que el DUI sea gratuito y que ahorita lo tenemos que pagar", se quejó Romero.

"Además los empleados han sido bien selectivos. Han dado prioridad a los que vienen con un recibo del banco y a los que estamos tratando de renovarlo gratis nos tienen esperando", manifestó otra usuaria que prefirió no revelar su nombre.

En redes sociales usuarios también se quejaron del Duicentro de Zacatecoluca en el que aseguraron que también se llevaron a cabo cobros para la renovación.

Todo lo contrario se dio en Santa Tecla donde los ciudadanos aseguraron que no se registraron problemas.

"No tuve ningún problema, no me cobraron nada. Sin problemas", manifestó Jaime Flores, un hombre de 62 años quien ayer se apegó al decreto.

El decreto aprobado el miércoles por los diputados establece que serán sustituidos los duis dañados "en sus datos esenciales", según lo establece el artículo 32 del Código Electoral.

El decreto también establece que el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Hacienda serán los encargados de establecer el mecanismo para la ejecución de los fondos asignados por la Asamblea, los cuales hacienden a $1.5 millones.

Entre los requisitos que establece el decreto, para acceder al trámite gratuito de renovación, es que las personas lleven su documento dañado o vencido.