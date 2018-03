Irregularidades para integrar JRV a horas de elección

Mañana desde la madrugada comenzarán a instalarse las más de nueve mil juntas receptoras de Votos (JRV) a escala nacional, pero la integración de estas aún genera confusión en ciudadanos que fueron llamados a integrarlas.

De acuerdo con información difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), todos los ciudadanos que salieron en el sorteo para ser parte de una mesa electoral debían acudir a los centros donde se capacitaron a retirar la credencial que los acredita como personas autorizadas para estar en una JRV.

“Las credenciales no las han sacado a tiempo. Me han mandado para un centro, de uno a otro, y no me han dado en ninguno la respuesta... ando gastando gasolina, tiempo y no me van a reconocer nada. Un desastre la logística del Tribunal Supremo Electoral”.

Edwin Portillo, ciudadano que integrará una JRV

Ayer y ahora se estaría entregando las credenciales, y cientos de personas siguieron la indicación que el TSE dio. Pero al llegar a los centros de capacitación se enteraron que no iban a formar parte de las JRV.

Una sorpresa fue para ellos, pues aseguraron a LA PRENSA GRÁFICA que no era un escenario que se les planteó durante las capacitaciones. Algunos mencionaron que hasta estaban decepcionados por los problemas logísticos que demuestra el organismo electoral a horas de los comicios.

Un ciudadano que pidió que no se revelara su nombre comentó que llegó al centro donde recibió las dos capacitaciones y ahí el encargado de entregar las credenciales le dijo que si no aparecía en ninguna de las listas se podía ir a su casa porque había quedado “exonerado”.

“Cuando llegué me dijeron ‘mire, si no está en la lista de donde recibió la capacitación está en la lista de donde le toca cuidar urnas. Si no aparece en las dos listas es que el tribunal lo exoneró, y usted ya no va a tener que cuidar urnas’”, comentó el ciudadano que le dijo el representante del TSE en el centro de capacitación. Lamentó la situación porque afirmó que luego de las capacitaciones “ya le había agarrado amor”.

“Me dijo la persona del tribunal que estaba dando las credenciales ‘mire, pero usted tranquila que allá en el Concha Viuda de Escalón 40 personas están como usted, que no les aparece credencial’, eso no me da tranquilidad, eso me da sospecha, me da todo lo contrario”.

Ixchel Siliézar de Velásquez, ciudadana que quedó exonerada

Situaciones similares vivieron más ciudadanos que salieron producto del sorteo que hizo el TSE, varios de los casos se registraron en el Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón y en el Instituto Técnico Industrial (INTI).

También se registró situaciones de personas que anduvieron de un centro de capacitación a otro buscando en cuál estaban sus credenciales.

“Me han mandado para un centro, de uno a otro, y no me han dado en ninguno la respuesta... ando gastando gasolina, tiempo y no me van a reconocer nada. Un desastre la logística del Tribunal Supremo Electoral”, criticó Edwin Portillo.

Edwin comentó que anduvo en cuatro centros de capacitación buscando dónde estaba su credencial para participar mañana, al final la encontró.

El magistrado del TSE Miguel Ángel Cardoza explicó que el principal motivo por el que se les está diciendo a los ciudadanos que quedaron exonerados es porque los que propusieron los partidos políticos cumplieron con sus requisitos de capacitación y, por tanto, se completó con ellos la integración de las JRV.

El magistrado también se refirió a los problemas con el desembolso de los $10 en concepto de anticipo del pago por integrar una JRV. Este hecho también lo denunciaron ciudadanos (ver nota secundaria).

“No se les ha dado el anticipo, ha durado desde ayer el trámite... estamos a la espera de que el banco nos confirme para dar el aviso oficial que mañana (hoy) la gente pueda retirar el dinero, esa es la apuesta. Los fondos están disponibles, es pura tramitología administrativa”, declaró el magistrado.

Por otra parte, comentó que el problema con la entrega de las credenciales y el desembolso de los anticipos son los inconvenientes que están teniendo en este momento a pocas horas de la elección, por lo demás, aseguró, que ya están listos para las elecciones.

$25

es el pago que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le dará a los que integren una JRV.

9,422

JRV se van a instalar mañana para las elecciones. Habrán 1,595 centros de votación en total.