J. Rivera buscará bajar tramitología municipal

La candidata a alcaldesa de San Salvador por el FMLN, Jackeline Rivera, participó ayer en un foro titulado “Avances y desafíos de las políticas públicas para el sector empresarial” organizado por el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAES); en ese espacio anunció que una de las propuestas que tiene para estimular la inversión en la capital es reducir la tramitología en la Alcaldía de San Salvador.

La candidata comentó que en sus recorridos por diversos espacios de la capital ha recibido denuncias de pequeños comerciantes porque se tardan incluso años en recibir permisos para operar.

Rivera dijo que el problema de la tramitología también se sufre en el Ejecutivo y que es una de las razones por las cuales la inversión no se mueve.

El desarrollo económico del municipio es el primer eje del plan de la candidata, el cual anunció que ya está terminado. En este apartado, lo que se plantea es procurar que desde la municipalidad se contribuya al desarrollo empresarial.

Para lo anterior, se contempla estimular a los micro y pequeños empresarios que ya están funcionando bajo la legalidad y hacer lo mismo con los que no están legales, para que se incluyan.

“Hemos concluido ya la formulación de nuestro plan municipal, nuestra plataforma municipal y hemos acentuado nuestra apuesta para San Salvador en tres ejes centrales: uno en lo que tiene que ver con el desarrollo económico del municipio de San Salvador, es decir, cómo desde la municipalidad nosotros contribuimos en una proyección de desarrollo productivo en el municipio de San Salvador a partir del estímulo a lo que ya está organizado y formalizado y a partir también de los incentivos a los que queremos que se organicen y se formalicen”, comentó.

Rivera dijo que San Salvador es uno de los municipios donde más trabajadores por cuenta propia hay, indicó que han identificado espacios donde incluso hay miles de estos, algunos funcionando bajo la institucionalidad y otros fuera de ella.

El eje de desarrollo económico busca también ordenar el comercio de la capital, la candidata ha dicho en otras ocasiones que el crecimiento de este aspecto se ha hecho de manera desordenada y esto hace que unos salgan más favorecidos que otros.

“Ordenar comercio pero además por facilitar procesos”, recalcó la candidata que es lo que buscarán hacer en la capital ante una eventual administración liderada por ella de ganar las elecciones.

El otro eje del plan municipal de la candidata del FMLN está relacionado con la seguridad; ella cree que si las municipalidades no se involucran en temas de prevención será “imposible” disminuir los índices de inseguridad y de cometimiento de delitos.

“El segundo eje es el tema de la prevención de la violencia, la seguridad. El gobierno central está haciendo lo que le toca hacer... pero yo soy una firme convencida de que si las municipalidades no nos ponemos a la cabeza de la prevención imposible y si nosotros no combatimos la inseguridad no se estimula la inversión”, declaró la aún diputada.

Sin seguridad, “¿cómo vamos a estimular el emprendimiento? ¿Cómo vamos a estimular que la pequeña y micro empresa se motive?”, cuestionó.