JED denuncia falta de seguridad policial

Miembros de la Junta Electoral Departamental (JED) de La Paz, denunciaron la falta de seguridad policial en esa sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en Zacatecoluca.

Según la JED, el temor a situaciones de violencia incitadas por miembros de partidos políticos ha hecho que los empleados del TSE no lleguen a trabajar o se retiren cuando existe el riesgo de posibles incidentes durante las inscripciones de los candidatos.

"Nadie está resguardando la JED, es lamentable como estamos desprotegidos. Si viene alguna turba y nos quiere agredir o se roban los documentos, no podemos hacer nada porque no tenemos seguridad. Algunos compañeros no vinieron a trabajar hoy porque se dieron cuenta que iban a venir los de Nuevas Ideas a protestar, pero gracias a Dios, lo hicieron de manera pacífica", expresó Francis Moreno, secretario de la JED.

Se consultó sobre esta situación con el oficial que es el enlace de la PNC con la JED en La Paz, Juan Serpas, y dijo que habían elementos resguardando la zona, aunque no era así. Dos horas después informó que ya habían sido delegados dos elementos policiales a la JED. "En el lugar ya se pusieron a dos agentes que se estarán rotando 24/7 ", indicó.