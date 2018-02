Jackeline Rivera: "Si son los tiempos de Dios, seré alcaldesa"

La candidata a alcaldesa de San Salvador por el partido FMLN, Jackeline Rivera, sostuvo esta mañana un encuentro con líderes de iglesias evangélicas en el Instituto Teológico “El Sembrador”, en San Jacinto, quienes la respaldaron en su candidatura.

"Nosotros, como pastores, queremos lo mejor para San Jacinto y ella (Jackeline Rivera) nos dice 'Empujemos la carreta' (...) Si es la voluntad de Dios ella será la alcaldesa de San Salvador", dijo el pastor y director del Instituto, José de la Paz Palacios.

Dialogando con pastores de la Iglesia Altar de Dios, en el Instituto Bíblico El Sembrador. #SSenBuenasManos�� pic.twitter.com/ElXgEDvCuU — Jackeline Rivera (@JackelineRA_) 10 de febrero de 2018

Rivera inició su discurso contando que cuando asumió la candidatura para la alcaldía de San Salvador le dijo a Dios: ‘En tus manos pongo la candidatura. Si son tus tiempos, seré alcaldesa, pero si no es tu tiempo no seré alcaldesa, porque en el transitar de mi vida... yo he recibido muchos milagros, incluso milagros que me han salvado la vida”.

También dijo que las iglesias hacen la laborar más significativa que recibe una sociedad para desarrollar respeto a un ser superior, pero sobre todo para desarrollar valores en la sociedad.

Agregó que así como las iglesias hacen esa labor de edificar vidas, la institucionalidad debería trabajar hombro con hombro con ellas, pues uno de los intereses comunes es recuperar la paz.