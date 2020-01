Jacob Liam, primer bebé del año 2020, tiene dos hermanos

Jacob Liam Hernández García nació ayer a los 15 minutos de iniciado el año 2020 y se convirtió así en el primer bebé nacido, informó ayer el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Herbert Rivera Alemán. Jacob Liam nació en el Hospital Materno Infantil Primero de Mayo, en el municipio de San Salvador.

El menor, de acuerdo con las autoridades del ISSS, nació en la semana 39 y media; la madre de Jacob Liam, Sandra Armida García de Hernández, dijo que el parto de su hijo estaba programado para el 6 de enero, pero que estaba compartiendo con su familia cuando comenzó a sentir los dolores de parto.

Amor. Jacob Liam es parte de una familia de cinco: tiene dos hermanos y sus papás son Sandra Armida García y Rafael Hernández; viven en San Salvador.

La familia, según relató la madre de Jacob Liam, llegó a las 9 de la noche al hospital. "Estaba la reventazón, todos comiéndose el pan y yo dando a luz", recordó con cariño Sandra Armida al ser cuestionada sobre el nacimiento de su hijo.

Jacob Liam es el menor de tres hermanos, uno de cinco y otro de tres años; las autoridades dijeron que pesó 2,990 gramos la nacer y midió 49 cm.

El padre del bebé, Rafael Hernández Reyes, dijo que estaban felices que Jacob Liam estuviera sano, sin embargo, confesó que le daba "miedo cargarlo todavía, es pequeño. Aún no lo he cargado".

Sandra agregó que es el parto más fácil que ha tenido hasta el momento, pero agradeció a su esposo, su cuñada y el personal del hospital por ayudarla en ese momento.

"Es mi tercer hijo. Estoy feliz. Él fue el que menos me costó de los tres. No me imaginaba para nada que iba a ser el primer bebé del 2020, se me adelantó unos días", dijo la madre orgullosa ante los medios de comunicación.

Orgullo. La madre confesó que esperaba al pequeño Jacob Liam el 6 de enero, pero que se quiso adelantar un poco y ser así el primer bebé del año 2020. Tienen otros dos menores, uno de cinco y el otro de tres, dijeron los padres.

Al ser cuestionado sobre si ya sabía el género del bebé, Rafael confesó que esperaban completar la familia con una niña, pero que agradecían el regalo que significa Jacob Liam para este año 2020. "No, ya no tendremos otro. Con este nos quedamos, ya no buscaremos la niña", agregó Rafael antes besar a Sandra.

La familia recibió un bono de $500 por parte de las autoridades del ISSS y regalos por parte de los empleados del hospital. Rivera Alemán agregó que esos presentes les ayudarán durante los primeros tres meses para cuidar del bebé.