Jacqueline, un ejemplo de valentía en el agua

Jacqueline Yesenia Arias Vaquerano, de 40 años, se ha dedicado durante dos décadas de su vida a la pesca artesanal en el municipio de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Su valentía es fiel reflejo del trabajo que realiza cada mañana al recorrer varios kilómetros mar adentro sobre una lancha en busca de su fuente de ingreso.

Afirma que aprendió este oficio a través de su pareja, pero la pesca artesanal es una herencia familiar porque su madre y sus cuatro hermanos se han dedicado a este rubro. Fue por iniciativa propia que se dedicó de lleno a este trabajo a pesar de los riesgos que contrae.

"Mi mamá fue pescadora, pero me dediqué a esto por mi pareja, siempre me ha gustado el mar, es la fuente económica para salir adelante. Además, tengo mi negocio en mi casa (venta de fruta), me encanta el mar, en un principio mis hermanos no querían que fuera por lo peligroso", explicó Jacqueline.

Su rutina inicia desde las 4:00 de la mañana preparando lo necesario para ir a pescar, sin importar el día. Asegura que para el pescador no hay fin de semana, todos los días son iguales, recorre hasta 5 millas náuticas (8 kilómetros) mar adentro, su tarea puede extenderse más de ocho horas en el mar. Asegura que en ocasiones deben soportar las inclemencias del sol y sin alimentación.

Ella se dedica a pescar langostas y cangrejos, durante la travesía, Jacqueline pone en práctica su experiencia, orientando a sus compañeros de pesca, no pierde la calma bajo ningún escenario de riesgo a pesar de no tener chaleco salvavidas. Ella es motivo de superación y reflejo de la fortaleza que una mujer puede tener para desempeñar cualquier trabajo sin importar las dificultades.

Para Jacqueline no ha sido obstáculo alguno el realizar una labor donde existe mayor presencia masculina, actualmente en el muelle de Acajutla cuatro mujeres se dedican a la pesca artesanal; sin embargo, ella comenta que la falta de empleo ha hecho que se convierta en una motivación de salir adelante en este rubro.

"Las mujeres se dedican a la pesca porque no hay donde trabajar. Uno busca y no encuentra trabajo, acá, como dice la palabra, ‘echan el cuero al agua’ y aprenden, esto por la necesidad porque tienen hijos que alimentar, porque aquí hay que hacer un doble esfuerzo como mujeres desde bajar la lancha hasta andar en el agua", concluyó la valiente mujer.

APOYO FIEL

Para su pareja, Miguel Martínez, de 46 años, es admirable la labor que realiza Jacqueline en la pesca, destacando su valentía en un rubro que requiere de mucha fuerza, pero que para ella no ha sido obstáculo. “Es ejemplo de superación”, expresó.