Jaime Bayly criticó duramente a Bukele: “Tiene el carisma de una víbora”

Las decisiones tomadas el pasado 1 de mayo por la nueva Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, siguen teniendo fuerte repercusión en la opinión internacional. Esta vez, el periodista peruano Jaime Bayly criticó con dureza al presidente de la República, Nayib Bukele, y aseguró que "tiene el carisma de una víbora".

El periodista radicado en Miami dedicó un breve espacio en su más reciente programa televisivo al presidente Bukele, para criticar su actuar con el cuerpo diplomático, el pasado martes, en cadena nacional.

"No le gusta que lo critiquen", inició Bayly, "no puede tener la piel tan finita y tan sensible a la crítica. A mí no me cae bien Bukele, lo dije desde el principio, a mí no me cae bien. Tiene el carisma de una víbora, tiene el carisma de una serpiente, y no tiene cultura, sabiduría de estadista, es un improvisado, agregó.

"Es un chico que trabajaba en una agencia de publicidad y vendía motos Yamaha, y dijo que quería ser presidente sí porque sí. Y esto de decirle a los embajadores ‘nosotros queremos ser como ustedes pero no lo que ustedes dicen, sino lo que ustedes hacen’, no está bien que les diga esa necedad, esa majadería", recalcó.

Bayly aseguró que si el cuerpo diplomático lo han llamado al orden es "porque se ha portado mal".

"Peor todavía, les tiende una emboscada a estos embajadores que ya no van a volver, ¿cuál fue la emboscada? Bukele dijo ‘no voy a pasar esto por televisión’, y lo transmitió", indicó el periodista.

La noche del martes se conoció que el mandatario se reunió el lunes con los representantes diplomáticos, excepto el de Estados Unidos, el encargado de negocios Brendan O'Brien. La grabación de la reunión, a pesar de que era privada, fue transmitida en cadena nacional de medios de comunicación.

"Bukele juega a la derecha, pero no es un derechista liberal, no es un derechista inteligente...es un derechista chambón, chapucero...", agregó el periodista peruano.

