Jaime Hándal: "La CICIES me preguntó que si yo era el señor de ENOBRA"

El proyecto que dirigió el ingeniero Jaime Hándal en el Hospital El Salvador ha sido señalado por la Corte de Cuentas como uno anómalo lleno de goteras e irregularidades. Hándal intenta alegar desconocimiento, pero ante las repreguntas y pruebas cambia de foco: señalar a otra empresa o perfilar a ENOBRA como una víctima a la que el MOP le adeuda alrededor 180 mil dólares.

CCR señala un fallo de origen en el contrato de ENOBRA: escoger a una inexperta, sin capacidades técnicas y financieras.

¿La pregunta es por qué las otras empresas no presentaron un diseño adecuado de grado hospitalario? Presentaron equipo comercial como refuerzo de los equipos viejos existentes. ¿No tenían proveedores? ¿Se acomodaron a lo que el ministerio pidió?

Cuesta aceptar el "grado hospitalario" del que habla a la luz de los informes y testimonios. Ahí ocurrió un desastre.

Desconozco ese informe de la CCR.

Pero usted sí sabe lo que ocurrió.

Pero no por problemas de equipos.

¿Las obras que realizaron son de primer nivel y primer grado?

Al menos el suministro e instalación de equipos de aires acondicionados y de ventilación mecánica, sí.

Insisto: no se ve el "grado hospitalario" en esta historia.

En los equipos sí. Y, de hecho, hay funcionando de esos en otros hospitales…

Hablamos del hospital El Salvador.

Sí, pero el problema no es con los equipos, si hay un problema es otro.

¿Cuál?

Posiblemente condensación de ductos por mal aislamiento o quizá porque se utilizaron ductos viejos; y solo se les sacaron brazos para poner la parte nueva. Si no se revisaron y no estaban adecuados, pudieron haber fallado.

¿Entonces fue problema de la empresa que instaló los ductos?

Es posible. Si bota agua adentro de algo es por un problema interno de condensación.

Las goteras, charcos, infiltraciones…

Eso se lo puede preguntar a Irwin, porque nosotros no trabajamos adentro de los edificios, para no entrar a las instalaciones contaminadas. A mí solo me pidieron que verificara el funcionamiento de los equipos y lo hicimos a través de los proveedores y sus representantes en el país.

¿Pero hizo una conexión con los ductos que instaló Irwin?

Los ductos los conectó Irwin a los equipos. Nosotros ponemos el equipo afuera.

Que ocurrieran fallas catastróficas...

Mire, si realmente sucedió eso…

No, es que usted sabe que sí sucedió porque fue a la supervisión.

No, nosotros estuvimos verificando el contenido… el funcionamiento de los equipos. De temperatura, de manejo de humedad…

Estuvo en una reunión donde se definió el trabajo para atender las goteras.

No recuerdo fechas. Lo único que hemos aceptado es la revisión del manejo de humedad de los equipos.

El MOP da por ciertas las fallas de su proyecto y señala contra ENOBRA, no contra Irwin.

Pues realmente no sé cuáles son las anomalías. Tendrá que ser la gente del MOP la que responda la contratación anómala.

Reuniones. Fuentes retrataron a Hándal (de espaldas) junto a Ibrajim Bukele (de gorra) en CIFCO.

La Corte de Cuentas se pregunta qué hizo el MOP para sancionar a ENOBRA.

Me imagino que un peritaje que mandaron a hacer ha determinado algún culpable. Pero no nos han notificado nada al respecto. Las máquinas están trabajando.

Lo que no me cuadra es que los informes de la CCR no están reclamando por ductos; están reclamando por el trabajo de ENOBRA.

Si el problema fuera nuestro, a estas alturas ya tuviéramos reparos y ya nos estuvieran reclamando por la garantía de buena obra.

La CCR sí los citó, me dijo por teléfono.

Para preguntarnos porque no habíamos liquidado en noviembre.

¿No por fallas?

No. Contestamos que el administrador de contrato no nos había devuelto la documentación.

Así como lo cuenta, pareciera que el MOP, el MINSAL, la CCR tuvieran algo en contra de usted y de ENOBRA.

Mire, no sé si CCR, el MOP o el administrador del contrato…

O el jefe de mantenimiento del HES…

Hay algo bien raro: El especialista en aires acondicionados del Minsal no fue el administrador del contrato de los ductos, sino que el especialista eléctrico del Minsal. Desde ahí hay algo raro.

Todo este contrato es bien raro.

Pues sí.

¿Cómo apareció ENOBRA en esta historia?

Por darle alternativa técnica adecuada para el hospital.

¿Ya, pero ustedes llegaron por su propio pie, los llamaron, los invitaron?

Yo llegué a CIFCO cuando dijeron que iban a hacer un hospital, porque yo instalé los sistemas de aire acondicionado hace once años. Y llegué a ayudar. Estando ahí me pidieron el correo electrónico para invitarme a la licitación.

¿Quién se lo pidió?

El ingeniero Óscar Cabrera, que después fue el administrador del contrato. Recibí la invitación y me comuniqué con la gente de ENOBRA para participar. Yo ya había hecho varios trabajos de aires acondicionados y de montaje electromecánicos exitosos con ellos. Entonces hicimos un asocio para entrar: yo como director del proyecto respaldado por grupo ENOBRA.

Ofertantes que participaron en este proceso aseguran que usted fue presentado en reuniones como un "asesor de Casa Presidencial".

Nunca tuve contacto con gente de Casa Presidencial antes de la licitación. Solo con la gente del Ministerio de Salud.

Aseguran que se le vio en reuniones, en esa especie de campamento en donde se gestionaba el diseño, con el viceministro de Obras Públicas Emilio Ventura e Ibrajim Bukele, hermano del presidente.

Con el viceministro Ventura sí (estuve), sin saber quién era. Me dijeron: "mire, le tengo que pedir autorización a Emilio…". Y yo no sabía quién era Emilio. Y hasta que estábamos en ejecución del proyecto fue que otro contratista le llamó "viceministro".

¿Y a Ibrajim Bukele?

Lo conocí en el proceso de adjudicación.

Explíqueme eso.

Cuando estaba el proceso de adjudicación, cuando se evaluaron las propuestas técnicas, ahí estaba él. Por cierto, yo lo confundí, creí que era el encargado de proyectos estratégicos del gobierno. Ya en la ejecución del proyecto me di cuenta de que era Ibrajim Bukele.

¿Y él qué hacía ahí? ¿Cuál era su participación en esas reuniones?

Participar... solo me preguntó un par de cosas. Datos técnicos en una ocasión sobre qué era más importante, si el nivel de infiltración de los equipos o la capacidad de manejar 12 cambios de aire por hora de los equipos, para efectos del virus. Mi respuesta fue que las dos cosas juntas son las que dan solución al problema.

¿No le pareció raro que el hermano del presidente estuviera ahí, dado que no es funcionario?

En ese momento creí que era el encargado de asuntos estratégicos.

Y cuando se enteró de quién era, ¿no le pareció extraño?

Realmente no se me ocurrió, fíjese.

La CCR cita a un funcionario del MINSAL que asegura que ENOBRA fue recomendada y avalada por Casa Presidencial.

Ahí sí no sé.

¿Usted tiene alguna relación con la familia Bukele?

No.

¿Con el viceministro Ventura?

Tampoco.

¿Fue recomendado por ellos, llevado por ellos?

No. Llegué a ofrecer ayuda en el diseño porque había instalado los equipos 11 años atrás.

O sea, ¿tocó la puerta y bien fácil le abrieron en un contexto de cuarentena?

No fue tan así que toqué y abrí. Me costó casi como tres, cuatro días llegar a ofrecer los servicios. Y así otros, pero yo era el único que tenía los planos de aires acondicionados, porque los tengo en mis archivos.

El caso fue tan atípico y anómalo que incluso la CICIES llegó a investigar.

La CICIES estuvo en el proyecto y anduvo platicando con todos los contratistas. Yo me encontré a un señor de apellido -creo que era Shivaro [Sic]- en unas de las rondas que andaban dando. Me preguntó que si yo era el señor de ENOBRA. Le enseñé todo lo que estábamos haciendo.

¿Cuándo fue eso?

Estábamos a media ejecución. Creo que fue cuando estaba recién venida la CICIES.

No puede ser, porque la CICIES se gestó en 2019.

Bueno, realmente no sé…

¿Era una especie de curiosidad o le dijeron: estamos investigando?

Nos dijeron que estaban recopilando información de los contratistas del proyecto. De todo lo que estaba haciendo cada uno.

Entendemos que la CICIES ha tocado las puertas al MOP, Corte de Cuentas…

Sí, han andado por todos lados, me imagino. Nosotros les enseñamos todo.

Me dijo por teléfono que esperan les liquiden.

Nos deben. Alrededor de 180 mil dólares. Eso incluye el mantenimiento de los dos años y el saldo de toda la instalación. Aquí hay incumplimientos de la contraparte. El administrador del contrato no quiere darnos el aval para devolvernos la garantía del anticipo y de fiel cumplimiento, cuando hay acta entregada por él. Todos los requisitos ya los cumplimos. Pero no nos ha respondido. Y eso está sancionado por la LACAP (el retrasar los trámites de pago). Sin embargo, no hemos querido ponerle una demanda todavía. Queremos agotar todos los recursos.

Lo que describe la CCR es al revés: que ENOBRA no respondía al administrador del contrato.

Yo tengo todas las respuestas que le mandé a él.

Para febrero de 2021, dice la CCR, el sistema de aires es un riesgo para pacientes y médicos.

Eso sí no sé. El equipo funciona y le estamos dando mantenimiento. Los equipos siguen funcionando.

¿ENOBRA sigue trabajando en CIFCO?

El contrato habla de dos años de mantenimiento.

El contrato anómalo. Corte de Cuentas repara que ENOBRA no podía ejecutar la obra.