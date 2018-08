Jaime “La Chelona” Rodríguez desvió fondos a estadio sin consultar: testigos

La transferencia de $125,000 que el expresidente del INDES Jaime "la Chelona" Rodríguez hizo en 2011 a la Alcaldía de Santa Tecla para remodelar el estadio Las Delicias no fue sometida a consulta por el comité directivo, máxima autoridad del instituto. Esa fue la conclusión de dos de los siete testigos que desfilaron ayer ante el Juzgado Primero de Sentencia, durante el juicio contra Rodríguez por los delitos de actos arbitrarios y malversación.

Junto a Rodríguez también son procesados Marcos Menjívar, gerente financiero del INDES, y José Rodríguez Liévano, quien se desempeñaba como tesorero de la misma institución. Ambos están acusados de malversación.

Antes de la declaración de los testigos, la Fiscalía confirmó la acusación: el expresidente del INDES decidió, a título personal, trasladar fondos que fueron sustraídos del presupuesto para el desarrollo del deporte de alto rendimiento para el estadio Las Delicias, movimiento que considera ilegal porque no tuvo el aval del comité directivo.

La FGR señala que además de cometer actos arbitrarios y malversación al cambiar el destino de los fondos, Rodríguez también violó tres leyes de la república y el reglamento interno de la institución que dirigió de junio de 2009 a mayo de 2014.

Luis Ernesto Pérez Guerrero, quien fue asesor de Rodríguez y secretario de Actas durante su administración, confirmó que esa transferencia ocurrió después de que el exalcalde de Santa Tecla y ahora vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, asistió a una reunión del comité donde solicitó el estadio Las Delicias en comodato porque la comuna "tenía intenciones de invertir en el inmueble para mejorarlo".



En ese convenio de comodato, según Pérez Guerrero, se determinó que la Alcaldía de Santa Tecla invertiría $1 millón y que el INDES haría una "coinversión".

Sin embargo, dejó claro que no se determinó la transferencia de ninguna cantidad de dinero en específico para remodelar el estadio Las Delicias, sede oficial del Club Deportivo Santa Tecla, del cual Ortiz y Rodríguez son directivos.

El exmiembro del comité directivo del INDES Juan Antonio Salmerón confirmó que aprobaron el comodato del estadio con la Alcaldía de Santa Tecla, pero nunca se aprobó en las sesiones ningún desvío de fondos.

El testigo agregó que se enteró de esa transferencia por pláticas "escuchadas en el pasillo del INDES".

Los otros cinco testigos, la mayoría empleados del área contable del INDES, confirmaron la transferencia del dinero, pero desconocían sobre lo acordado por el comité directivo.

Después del desfile de testigos, Johana González, una de las fiscales del caso, le pidió al juez una pena de tres años de prisión (excarcelable) para Rodríguez, una multa de 75 días para los tres y que regresen los $125,000 de forma solidaria.

El defensor Diego Escobar dijo que Rodríguez no pudo cometer ningún delito con esa transferencia porque el dinero "no ha salido del Estado", por lo que no existe perjuicio económico con la acción del expresidente del INDES.

La defensa, además, sostuvo que cuando se elaboró el comodato para remodelar el estadio Las Delicias, quedó claro que existiría una "coinversión" por parte del INDES, por lo que "era innecesario" pedir el aval para desviar los $125,000.

El juez dijo ayer que dará el fallo del caso el próximo lunes por la mañana.