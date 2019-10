Jaime cumplió sus sueños: volar y tener una cuatrimoto

Alegría. Jaime Pérez cumplió uno de sus sueños el pasado jueves al subirse a un avión en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, San Salvador.

Tener una cuatrimoto y subirse a un avión, eran parte de los sueños de Jaime Osmín Pérez Luna, de 16 años, el joven que tiene que gatear dos kilómetros para ir a la escuela en Cacaopera, Morazán.

Lo que él parecía imposible, el jueves pasado se hizo realidad, ya que el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Alejandro Aguilar, conocido como Koky, le regaló una cuatrimoto para que pueda desplazarse e ir a su escuela ubicada en caserío Colón, cantón Agua Blanca, de Cacaopera.

María Luna, madre de Jaime, detalló que el miércoles por la noche le dijo al joven que tenía que dormirse temprano porque el jueves tenían que ir a San Salvador a realizarle unos exámenes.

"Yo no sabía que le iban a dar una cuatrimoto, yo pensé que solo íbamos a ir a que el doctor lo viera, pero estoy agradecida con todo el apoyo que nos están dando. Llegamos a un negocio y ahí le dieron la sorpresa, Jaimito, la profesora y yo, no dejábamos de llorar de la alegría", contó la madre de Jaime.

La profesora de Jaime, Míriam Ochoa, detalló que entre llanto y risas, Jaime no dejaba de preguntar si la cuatrimoto era para él y que desea usarla para conocer otros lugares del municipio.

"Él no creía y decía que si se la iba a llevar para la casa. Maestra, ¿de verdad es mía?, me preguntaba varias veces. ¿Maestra la voy a poder llevar a la escuela?, me decía. Él está muy contento", dijo Ochoa.

Jorge Aguilar, quien es el único salvadoreño en participar en un Rally Dakar a escala internacional, se enteró de la noticia de Jaime, por medio de este periódico, y habló con el diputado del partido ARENA, David Reyes, para ver como podían ayudar a Jaime.

"El diputado David Reyes le llamó a Koky, pero Koky ya había visto en LA PRENSA GRÁFICA la noticia, y también andaba viendo como le ayudaba. Yo le dije al diputado que el jueves iba para San Salvador y fue así que se le dio la sorpresa", dijo Lorenzo Argueta, alcalde de Cacaopera.

La segunda sorpresa para Jaime fue llevarlo al Aeropuerto Internacional de Ilopango, (San Salvador), ya que el joven manifestaba que cuando fuera adulto y trabajara, quería subirse a un avión.

"Él me decía que quería subirse a un avión y saber que se siente andar en el cielo. Gracias a Dios y a todos ustedes que le han cumplido el sueño a mi hijo, él venía emocionado y no creía que fuera cierto todo lo vivido ayer (jueves)", expresó la madre.

Agregó que durante la visita al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), le dijeron que hay un 90% de probabilidades de que Jaime pueda caminar, siempre y cuando siga con las terapias en el Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) ubicado en la ciudad de San Miguel.

Jaime es un adolescente a quien a los tres meses de nacido le diagnosticaron parálisis cerebral, lo que provoca que no tenga fuerza en sus piernas y no pueda mantener el equilibrio, por lo que debe de gatear para desplazarse.

Sin embargo, a pesar de su padecimiento, el adolescente aspira a su superación personal, por lo que de lunes a viernes hace un recorrido de más de dos kilómetros gateando para ir a estudiar.

Jaime cursa segundo grado en el Centro Escolar Colón y sale de su casa a las 6:15, ya que a las 7:15 de la mañana cierran el portón de la escuela.