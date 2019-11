Jaimito aprobó el segundo grado y "está listo" para ir a tercero

Jaime Osmin Pérez Luna, el joven que a diario tiene que gatear dos kilómetros en ida y retorno desde su casa hasta su escuela, en el caserío Colón, del cantón Agua Blanca, en Cacaopera, Morazán logró avanzar un peldaño más en la búsqueda de sus sueños: hoy obtuvo el certificado de segundo grado que lo habilita para matricularse en tercer grado y cursarlo en el 2020.

A él le detectaron, cuando tenía 3 meses de nacido, parálisis cerebral, lo que provoca que no tenga fuerza en sus piernas y no pueda mantener el equilibrio, por lo que debe de gatear para desplazarse.

Su historia fue publicada por este medio el pasado 1 de octubre, y la reacción de personas altruistas fue inmediata. Algunos le llevaron comida y ropa a él, sus hermanos y demás familia. Y recibió una cuadrimoto que le permitió terminar el año lectivo de una manera diferente sin la necesidad de ir gateando.

Funcionarios del Ejecutivo también dieron su apoyo, ejemplo de ello fue la ministra de Educación, Carla de Varela quien visitó personalmente a Jaime. Además, el Ministerio de Obras Públicas envió maquinaria para que realizaran mejoras en las calles que recorre el joven.

La maquinaria del Ministerio de Obras Públicas ha retomado los trabajos de mejora de la calle por donde transita Jaimito y en la cual tuvo que gatear casi por dos años para ir a la escuela.

La mañana de este jueves, la dirección del Centro Escolar caserío Colón, siempre en Cacaopera, realizó la clausura del año lectivo 2019 y la correspondiente entrega de certificados de aprobación que habilitan a los estudiantes a matricularse al grado inmediato superior del que estaban cursando.

Entre esos certificados se encontraba el de Jaime Osmín, quien ayudado por su madre y una maestra pasó a recogerlo con gran emoción.

Jaimito es ayudado por su madre y su maestra para que pueda pasar a retirar su certificado de segundo grado.

Tras recibir su certificado de segundo grado, Jaimito dice que esta listo para matricularse y seguir en el tercer grado, hasta alcanzar su sueño de ser licenciado.

La sonrisa era evidente en el rostro y la felicidad de Jaime Osmín Pérez Luna era evidente y no es para menos, ya que se sentía muy orgulloso de recibir su certificado de segundo grado el que le acredita para matricularse en tercer grado y continuar su educación el próximo año.

"Estoy muy feliz porque pase el grado y voy a ir a tercer grado. El año estuvo un poco difícil, porque cuando no tenía esto (cuatrimoto) me costaba venir y después irme. A mi me gustan todas las materias, aunque la que más me cuesta es matemática"

Jaime Osmin Pérez Luna, asegura que esta muy feliz, porque hoy recibirá el certificado de segundo grado y que le permitirá matricularse el próximo año en el grado inmediato superior.

Los maestros compartieron la alegría de Jaime y reconocieron que era un esfuerzo enorme que el joven realizaba. Reconocieron que a pesar de la discapacidad, tanto física como mental no representó dificultad en el proceso de aprendizaje.

"Es un gran logro que él haya culminado el año lectivo 2019 y esperamos que siga adelante en el 2020 y vaya mejorando", Erasmo Navarrete, uno de los docentes.

Jaime recibe el certificado de aprobación de segundo grado y que lo habilita para matricularse y cursar el tercero. Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Juan Carlos Díaz.

Según los profesores de Jaime, él es muy bueno aprendiendo y le pone mucha dedicación al estudio, una de las áreas que mejor ha desarrollado es la exposición de temas y la interacción al frente de un público.

El adolescente aprendió a leer, escribir y sumar en el centro escolar, a pesar de no tener las condiciones para un estudiante con este tipo de discapacidad.

Una de las maestras que apoyó a Jaime durante este año lectivo. Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Juan Carlos Díaz.

Jaime expresa que su sueño es seguir preparándose académicamente, pero no cuenta con los recursos económicos para que su familia pueda costearle los gastos y alimentación.

La madre de Jaime, Matías Luna de Ortíz, compartió la emoción de su hijo al verlo recibir su certificado que le permite avanzar en sus sueños.

Madre e hijo muestran orgullosos el certificado de aprobación de segundo grado. Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Juan Carlos Díaz.

"Este año hubo dificultades para él, se venía gateando desde la casa. Él me dijo que quería estudiar y yo le dije que era difícil poderlo llevar. Yo sé que quiero estudiar", expresó la madre.

"Me siento contenta por ese avance que ha tenido él. El sueño es que él -primeramente Dios- pueda conseguir un trabajo", apuntó.