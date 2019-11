Jaimito recibió su diploma de segundo grado

Los últimos días del año escolar fueron diferentes para Jaimito, y aquel martirio que sufría para movilizarse y llegar a la escuela gateando, se terminó. Ayer como de costumbre, fue de los primeros en llegar al Centro Escolar del caserío Colón, en Cacaopera, Morazán, y lo hizo a bordo de la cuatrimomoto que le fue donada hace unas, semanas, cuando su historia fue publicada en este periódico.

Ayer fue la clausura del año escolar en su centro de estudios y muy orgulloso recibió su certificado de segundo grado, que lo acredita para matricularse en el grado superior inmediato y continuar su educación el próximo año.

Los primeros en recibir el diploma, fueron los cuatro niños de la comunidad que se graduaron de parvularia, posteriormente pasó Jaimito, quien no podía creer que había aprobado el año lectivo, y con calificaciones de no menos de 7.0 en las materias básicas, aunque afirma que hay una materia que se le dificulta, y es la matemáticas.

"Estoy muy feliz porque pase el grado y voy a ir a tercero. El año estuvo un poco difícil, porque cuando no tenía esto (cuatrimoto) me costaba venir y después irme. A mi me gustan todas las materias, aunque la que más me cuesta es matemática, pero el otro año voy a seguir, porque quiero ser un licenciado", expresó Jaimito, después que recibió el certificado.

Para pasar a recibir su diploma, el estudiante fue acompañado por su madre y ayudado por la maestra Mírian Ochoa, y el maestro Abner Erasmo Navarrete, quien ha sido el encargado de facilitarle el aprendizaje durante el último año.

Antes de tener la cuatrimoto, el adolescente de 16 años, a diario tenía que gatear dos kilómetros de ida y retorno desde su casa hacia la escuela, y esa era una de las dificultades que siempre le impedían a su madre matricularlo, hasta que un día Jaimito la convenció que lo hiciera , y le dijo que él asumiría el sacrificio.

Así lo hizo, y gracias a su empeño el próximo año podrá asistir a tercer grado.