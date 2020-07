"Jamás me voy a prestar a cerrar la Asamblea", dice presidente Mario Ponce

El covid-19 ha afectado el trabajo legislativo luego que algunos diputados y empleados de la Asamblea Legislado hayan revelado que son parte de los 9,978 casos confirmados en el país, según las estadísticas oficiales.

Ayer Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de GANA, dio a conocer por redes sociales su contagio, como también lo hizo la diputada suplente Sonia López, también de GANA. Ambos se unen a las también diputadas del partido oficial, Lourdes Vigil y Rebeca Cervantes, quienes también confirmaron haberse contagiado.

Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos mencionó que empleados de diversas áreas de la Asamblea, así como de varios grupos parlamentarios, también fueron confirmados como positivos, sin precisar el número de contagios.

El pasado miércoles y jueves cabinas móviles del Ministerio de Salud fueron instaladas en el órgano legislativo con el objetivo de que empleados y diputados pudieran realizarse la prueba.

Subregistro de muertes por coronavirus en El Salvador es de 600%, afirma infectólogo

Ante esto Gallegos mencionó que lo ideal es que la Asamblea tuviera una cuarentena como todo el país de 15 días, pero ARENA y FMLN obligan a Mario Ponce (presidente de la Asamblea) a continuar con las labores, lo intimidan, le meten miedo o quizá lo amenazan con quitarlo como presidente".

Entre tanto, Ponce aseguró que el contagio es un tema que hay que "manejarlo con mucho cuidado" y aunque se negó a a responder a los señalamientos de Gallegos, si dijo que hay "gente que maliciosamente quiere empujarnos a que se anule la labor del ente legislativo y yo no me voy a prestar. Yo soy un demócrata por excelencia y jamás me voy a prestar a cerrar el órgano legislativo".

A esas palabras se unió el diputado por ARENA, Norman Quijano, quien mencionó que "si hemos tenido ocasiones en las que la Asamblea estando en funciones el Ejecutivo emite decretos argumentando que la Asamblea no está reunida, si nosotros nos vamos a un receso aquí va a ser una piñata más de la que estamos viendo, así que no podemos parar".