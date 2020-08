Jardinero trabaja para preservar la naturaleza

José Israel Ángel Ascencio, es un apasionado jardinero y viverista que está por cumplir 50 años, de los cuales, aproximadamente 34 los ha dedicado a la siembra de árboles, con el objetivo de cuidar el medio ambiente.

Su deseo de aprender este oficio nació desde su juventud, siguiendo el ejemplo de uno de sus abuelos, a quien observaba trasplantar árboles que encontraba en la calle para cuidarlos. José considera que el deseo de dedicarse a este oficio debe nacer del corazón de quienes desean aprenderlo. Con apenas 18 años, en 1993, el jardinero decidió buscar un mejor futuro, dejando el país para emigrar hacia los Estados Unidos, en donde el destino le tenía preparada una experiencia que no olvidaría, pues en ese país logró especializarse en la jardinería.

"Dios me tenía predestinado el lugar donde iba a llegar, pues llegué a trabajar en la jardinería, siembra de árboles, trabajé un buen rato para medio ambiente en ese país" recuerda. "Sembré diferentes clases de árboles" añadió. José trabaja actualmente en el vivero municipal de la ciudad de Usulután.

"Para las personas que nos dedicamos a cuidar árboles, nuestra satisfacción es ver el árbol grande, ver el medio ambiente bonito, respirar el aire puro que dan los árboles", expresó. Entre las experiencias que le ha dejado este trabajo, José recuerda una en especial de cuando vivía en Estados Unidos: "Un indígena Cheyenne se acercó a mi cuando me vio bañado en sudor. Estábamos en temporada de verano, y me dijo una frase que no entendí hasta que pregunté. Me dijo que yo era lluvia y viento de vida, me dijo que tenía el don de sembrar, y eso me llenó muchísimo satisfacción" rememoró.

En su trabajo en el vivero municipal de Usulután, José recomienda a cada ciudadano que se acerca a solicitar árboles, a que se comprometan a cuidarlo para que tengan la satisfacción de verlo crecer.

"Le digo a las personas que cuiden los árboles, que si lo siembra que lo cuide porque ellos nos dan vida, y podrán disfrutar hasta de la sombra que ofrecen", expresó.

Aún con todas las dificultades que se viven a diario, Ascencio aseguró sentirse comprometido para seguir produciendo y sembrando árboles, y trabajando en pro de la naturaleza.

"Si Dios me presta vida, y hasta donde me alcancen las fuerzas, se seguiré dando la mano a la naturaleza, porque de continuar todo igual, el mismo hombre causará su destrucción. Uno se entristece al ver destruir la naturaleza, botar los árboles que tanto cuesta que crezcan. Hasta he llorado cuando he visto que derriban árboles añejos que han tardado tanto tiempo para desarrollarse" finalizó.

Conocedor de la realidad actual, y de que es muy difícil persuadir a la población para realizar labores que favorezcan el medio ambiente, José asegura que seguirá dedicándose a crear vida mediante la plantación, reproducción y cuido de plantas y árboles, labor que con sus años de experiencia, conoce a la perfección.