"Javi, queremos verte sonreír de nuevo": el desesperado clamor del hermano de joven desaparecido

Francisco Javier Rodríguez, de 22 años, desapareció el domingo pasado cuando iba de camino a la colonia Sierra Morena, en el municipio de Soyapango, a dejar una orden de comida rápida. De acuerdo con las autoridades, Javier trabajaba en el rubro de entrega de alimentos, por lo que podía circular sin ningún inconveniente, razón por la que sus conocidos no creen pueda estar internado en un centro de contención sin haberse puesto en contacto con ellos.

Javier tenía cuatro días de trabajar para esa cadena de comida rápida, pero no era la primera vez que se dedicaba a repartir mercadería para ganarse la vida. Hasta hace unos días, el joven repartía ropa a una empresa en línea, pero tras llenar un formulario, comenzó a trabajar entregando comida rápida a domicilio.

Tras la desaparición de Javier, su familia ha dedicado una cuenta en redes sociales para pedir información sobre su paradero. "Javi quiero verte sonreír y verte jugar con tus amigos y decir que nadie te gana", escribió su familia, mientras piden ayuda para encontrar al joven.

Aunque a Javier lo mandaron a esa colonia en Soyapango para entregar una orden de comida, poco después de la 1 de la tarde del domingo pasado, fue hasta en la noche que su familia supo que estaba desaparecido. Familiares del joven explican que creen que la persona que realizó el pedido reclamó a la empresa porque su comida nunca llegó. Desde entonces nadie ha podido contactar al joven.

"Él se metió a trabajar porque le gustaba ser independiente, siempre se caracterizó por eso, por no depender de nadie y ser responsable. Era el menor de nosotros tres, los hermanos", explicó uno de los hermanos mayores de Javier, quien asegura que el joven no se involucra con nadie y que era reservado con su vida personal.

"No le podría decir si me lo mataron o lo secuestraron las pandillas, porque no tenemos una información concreta. No estamos buscando culpables", agregó su hermano,

La denuncia de la desaparición de Javier primero fue interpuesta ante la PNC, fue entonces que los agentes le dijeron a su familia que no estaba en los centros de contención, pero que en ocasiones las bases de datos no están actualizadas y que por eso, tendrían qu e esperar unos días.

"Lo único que queremos es que si alguien lo ha visto o sabe algo de él, que nos digan para que pronto pueda aparecer", explicó otro de los familiares de Javier.

Sin embargo, la familia desconoce si el joven fue retenido por las autoridades y llevado a un centro de contención, tuvo un accidente o le hicieron algo los delincuentes de la colonia a la que llegó. Las autoridades les aseguran realizan la investigación respectiva, pero no les dan detalles del posible paradero de Javier o el por qué de su desaparición.

La Fiscalía General de la República (FGR) reporta recibir en promedio seis denuncias de desaparecidos. Desde el 1.º de enero al 31 de marzo de 2020, la cifra llega a las 542 denuncias.