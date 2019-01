Javier Castro, director de Estudios Legales de FUSADES: "La Fiscalía controla al poder político y público"

Para Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), los diputados de la Asamblea Legislativa incumplieron los requisitos constitucionales en el proceso de elección del nuevo titular de la Fiscalía General de la República, Raúl Melara.

Pese a que ya existen sentencias y precedentes, dice que los diputados desarrollaron una elección sin transparencia y no cumplieron con la obligación de verificar la independencia partidaria de los postulantes ni del elegido. Además, cree que los legisladores tuvieron temor de escoger a un fiscal independiente de los partidos políticos.

¿Cómo evalúa el proceso de elección que hizo la Asamblea Legislativa del nuevo fiscal general, Raúl Melara?

Desde FUSADES hemos venido dando especial seguimiento a los procesos de elección de funcionarios que hace la Asamblea Legislativa, y el caso del fiscal general de la República también le dimos especialmente seguimiento.

Cuando uno observa el proceso de elección del fiscal general de la República nos preocupa que se dieron muchas deficiencias y además incumplimientos en la jurisprudencia constitucional. Y esto ¿por qué lo mencionamos? Bueno, se dieron una serie de irregularidades. En primer lugar el tema de que fue un proceso opaco, faltó la transparencia, además las deliberaciones no fueron públicas, la motivación estuvo ausente. Cuando vemos el dictamen prácticamente no dice nada, es muy limitado y no responde a lo que la jurisprudencia constitucional quisiera y ordena que contenga un dictamen de esta naturaleza, en donde se justifiquen las razones por las cuales se hace la elección.

Vimos cómo se dio un proceso en el que van bajando, reduciéndose los números de los candidatos pero no se sabe cómo se llegó a ello. Tampoco hubo mecanismos objetivos de evaluación de los perfiles para evaluar las cualidades que tenían las personas que se habían postulado para el cargo de fiscal general. Debió haberse creado un perfil desde el inicio y establecer ponderaciones en un mecanismo de evaluación del mérito.

Y, por otra parte, también no se cumplió con la obligación de verificar la independencia partidaria de los candidatos y también del candidato electo, que resultó fiscal electo. Entonces, tiene una serie de deficiencias e incumplimientos a la jurisprudencia constitucional y eso nos preocupa porque ya vamos viendo cómo de forma reiterada se dan estos incumplimientos en estas elecciones de parte de la Asamblea Legislativa, cuando la jurisprudencia constitucional es de carácter obligatoria para todas las personas y el caso de los diputados están obligados a cumplirla, sobre todo en unas sentencias que involucran directamente a la Asamblea Legislativa porque se refieren a las elecciones de segundo grado de funcionarios y que en este caso hay ciertos parámetros constitucionales que deben cumplirse para estas elecciones y que el caso de la elección del fiscal general de la República vemos que no se cumplieron.

Cuando menciona que no se verificó la independencia partidaria ¿tiene que ver con que el fiscal electo trabajó con el candidato presidencial de ARENA y esto hace que tenga un vínculo partidario?

En efecto, lo que nosotros estamos mencionando es que vemos que existe una vinculación material alrededor del fiscal electo, y cuando estamos hablando de una institución de control como es la Fiscalía General de la República para la que la jurisprudencia constitucional ha señalado que debe de estar dotada de la máxima independencia y que su titular debe de ser independiente de los partidos políticos es una condición que debe existir. Cuando uno mira el dictamen solo se pide una constancia del Tribunal Supremo Electoral, pero eso no basta. Ante estos hechos que se han conocido debió justificar cómo alrededor de estos hechos notorios que se han conocido esta persona todavía podía cumplir con el requisito de independencia, pero eso no se ha dado. Entonces, lo que se ve es que justamente no se cumple con ese requisito de independencia de los partidos políticos que exige la Constitución y que debió haberse respetado dentro de este proceso elección de fiscal general de la República.

¿Considera que podría tener entonces vicios de inconstitucionalidad esta elección?

Nosotros lo que estamos viendo es que en efecto la elección del fiscal general de la República no ha cumplido con los parámetros que ordena la Constitución y eso hace que haya una elección con cuestionamientos; por eso hemos visto cómo algunas organizaciones han manifestado que van a acudir a la Sala de lo Constitucional. Claramente que esto será la sala quien lo va a definir, pero cuando uno revisa la jurisprudencia constitucional es claro el tema de la independencia como uno de los requisitos que deben de existir alrededor de la figura del fiscal general.

El tema no era desconocido por los diputados, de hecho el diputado del FMLN Jorge Schafik Hándal cuestionó a Melara durante la entrevista. Le hizo ver que aparecía en fotografías con el candidato y escucharon que aceptó que había trabajado con él. ¿Por qué se eligió?

El problema que nosotros vemos en este proceso es que nada ha quedado debidamente justificado dentro del dictamen ni hay una ponderación de cuáles fueron los criterios que se valoraron para tomar la decisión dentro de la Asamblea Legislativa.

Ahora bien, hay algo que nosotros enfatizamos que si nos llama la atención por qué no se valoró el trabajo del fiscal general de la República saliente, o sea no fue prácticamente ni evaluado ni considerado ni revisado el trabajo que él realizó cuando fue un fiscal que a pesar de que hay cosas que pueden mejorar, pero sí nos parece que fue positivo el tema de que se investigara los casos de gran corrupción (...) Creo que en el caso del fiscal general (Douglas Meléndez), me parece, como un analista explicó hace unos días, que fue víctima de su propio éxito alrededor de que fue un fiscal que elevó los estándares dentro de la misma Fiscalía General de la República de cómo hacer las cosas de forma diferente investigando estos casos de gran corrupción que tienen distintas ramificaciones y que son casos que todavía están en curso y que involucran a personas que están en distintos partidos políticos.

¿Hubo temor de los partidos y por eso al final no lo apoyaron?

Nos parece que, en efecto, al ver el trabajo del fiscal saliente, que se caracterizó por su independencia, hubo algún temor de elegir un fiscal tan independiente como el fiscal saliente; lo cual no quiere decir, como le decía antes, que haya cosas que mejorar y todo eso. Pero sí, la característica de la independencia del fiscal Douglas Meléndez fue clave y por eso nosotros insistimos en el tema de la independencia que debe de tenerse, porque desde la Fiscalía al ser un ente de control, controla al poder político, controla al poder público, es un contrapeso y en ese sentido es importante que esté manejado con la máxima independencia.

¿Qué debe de mejorar la Asamblea en futuras elecciones?

Este año vienen tres elecciones: Tribunal Electoral, Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Derechos Humanos, en 2020 viene la de la Corte de Cuentas. Es una tarea necesaria que debemos efectuar en el país alrededor de que se mejoren los procesos de elección de segundo grado de funcionarios y esto pasa por varias cosas. Primero es la voluntad política de la Asamblea Legislativa y de sus diputados de que respeten el orden legal como es y que cumplan los procedimientos. Y por otra parte, tenemos que mejorar ya los cuerpos normativos se refieren a la elección de funcionarios. En el caso de las elecciones que realiza la Asamblea Legislativa es urgente impulsar una reforma al reglamento interno. Ahora tenemos dos artículos que son insuficientes y muy limitados y no generan las condiciones de transparencia.