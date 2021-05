Javier Gallardo el soyapaneco que dibujó a Bukele con su hija recibió beca en el CENAR

El artista autodidacta oriundo de Soyapango, Javier Gallardo, recibió hoy una beca para poder estudiar en la Escuela de Artes Plásticas del Centro Nacional de Artes (CENAR), y a la vez un regalo simbólico de parte de la Dirección Nacional de Formación en Artes de la misma institución, para que en junio próximo comience a dedicarse a perfeccionar el dibujo y la pintura, algo que él quería.

La historia de Javier se hizo conocida en marzo pasado, luego que en Twitter, cuentas no simpatizantes del Gobierno le jugaran una mala broma en la que le hicieron creer que alguien más se estaba haciendo pasar por el autor de uno de sus dibujos, en el que aparece el presidente Nayib Bukele y su hija Layla.

"Han sido días un poco estresantes porque me querían quitar mi dibujo y decían que yo me lo había robado, pero he demostrado que es mío", dijo en su momento. Contó que el dibujo lo comenzó en días de la pandemia del covid-19 en 2020, y lo terminó este año luego de varias semanas de ver detalles y de darle color.

Más allá de la polémica, el CENAR informó en sus redes sociales que el soyapaneco recibió una beca y estará comenzando su preparación en junio próximo. También, se hace acreedor a una caja didáctica con pinturas de acuarela, témpera, acrílicos, yesos pasteles, libreta de dibujos, lápices especiales de colores, grafitos, carboncillos, canvas, y un caballete de mesa para que elabore sus trabajos.

Javier le contó a La Prensa Gráfica que el dibujo y el arte son su pasión, y que cuando estaba chico coloreaba con cajas de colores de las que se compran para el colegio, y que sus primeros lápices especiales los adquirió con un préstamo de dinero que le hizo un amigo.

"Yo tenía un dinero, pero me hacía falta un poco más para comprar colores y lápices especiales, pero un amigo me apoyó y luego le pagué el dinero prestado", recordó. Hoy, la preparación va en serio. Su deseo era estudiar en México, pero por el momento deberá comenzar en suelo salvadoreño y demostrar su capacidad.