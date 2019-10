Javier Simán: "Esta no es una actividad partidaria"

Javier Simán, empresario y exprecandidato presidencial de ARENA, ayudó a promover una jornada de educación en temas políticos y de ciudadanía, organizada por la iniciativa "Patriotas", y estuvo presente en la misma.

"Hay que abrir espacios a nuevos liderazgos, los partidos han marginado a los jóvenes; este es un espacio para formarlos y que ellos se integren al partido que quieran, o creen su propio partido, pero lo importante es que se formen en principios democráticos", afirmó.

Aseguró que fue una actividad organizada por los jóvenes, para ayudar a explicar y difundir los principios de la Constitución. "En redes sociales todos hablan de los últimos 30 años pero nuestra República va a cumplir 200 años, así que es importante esta formación", dijo.

Sobre el partido ARENA, afirmó que siempre se sintió identificado con los principios del partido, pero "decepcionado de que la dirigencia no se apegara a esos principios", y que la falta de formación y apertura para los jóvenes es lo que lo ha llevado a apoyar a esta iniciativa.

Dijo que como ciudadano se siente con las responsabilidad de ser vigilante de los gobernantes, pues el poder "emana del pueblo, no de los gobernantes".

"No tenemos monarca, tenemos tres poderes del Estado, tenemos que trabajar para que la ciudadanía lo entienda y lo defienda", sostuvo.

Negó, sin embargo, que esté formando un proyecto político nuevo. "Esta no es una actividad partidaria, no es campaña, yo no estoy corriendo para ningún cargo público, no se trata de mí, sino de los jóvenes, de los salvadoreños", acotó.