Javier Simán: “Este Gobierno no ha sabido invertir”

El empresario y aspirante a la candidatura presidencial en 2019 bajo la bandera de ARENA Javier Simán criticó las políticas del actual gobierno del FMLN. A su juicio, el país está pasando por los peores momentos.

Simán llama al empoderamiento de la ciudadanía

“Hoy mueren más personas que las que morían en la guerra. No hay oportunidades de empleo porque cada vez es más difícil hacer negocios en el país. Este Gobierno no ha sabido invertir lo que los salvadoreños aportan en impuestos y no se reflejan en mejores servicios ni en mayor inversión pública”, dijo el aspirante durante un conversatorio con candidatos a alcaldes de Santa Ana y Sonsonate, además de líderes de comunidades.

“No es el momento para aprender en la marcha”, dice Simán

Simán sostuvo que es necesario invertir en educación y en propiciar un clima de seguridad para que todos los salvadoreños puedan alcanzar sus sueños en el país, especialmente los jóvenes.

En el conversatorio se abordaron temas como la falta de atención en servicios básicos, salud y educación. “Es una gran preocupación en las escuelas rurales son las más olvidadas y las que más sufren. Algunas no tienen techos ni agua, algunas incluso sin pupitres”, lamentó una de las participantes.

Como parte de su gira por el territorio nacional, el precandidato de ARENA también se reunió ayer con comerciantes del municipio de Caluco y con líderes de Nahulingo.

Simán reiteró el llamado a hacerse escuchar y contribuir para generar un cambio. “Sé que no estamos solos en esta misión. Cada vez somos más los que creemos que podemos hacer mejor las cosas. Cada vez somos más los que estamos convencidos que nuestro voto es lo que hará que esto suceda”, dijo.

Para el precandidato, al elegir “a los mejores alcaldes” se logrará mejorar las condiciones los municipios; asimismo, con más diputados en la Asamblea Legislativa se podrá trabajar en leyes que beneficien a la gente.