Javier Simán arranca campaña interna por la candidatura

Junto a representantes de sindicatos, profesionales, comerciantes de mercados municipales, cooperativistas, asociaciones juveniles, de empleados y otros, el precandidato a la Presidencia de la República por ARENA Javier Simán lanzó oficialmente su campaña interna con miras a ganar la candidatura del partido tricolor.

De acuerdo con la programación de la Comisión Electoral Nacional (CEN) de ARENA, los precandidatos tienen un período de 45 días para darse a conocer entre los militantes del partido. El tiempo comenzó a correr el pasado jueves 8 de marzo y termina el 21 de abril, un día antes de la elección interna.

Simán hizo el lanzamiento en ese contexto y dijo que está preparado para asumir una responsabilidad como la candidatura presidencial, pero también está preparado para asumir la Presidencia de la República en 2019.

“Este es nuestro país, no es de los que nos gobiernan. Todos dicen que la política es sucia, pero la dejamos en manos de la misma gente. Todos criticamos, pero nos quedamos de brazos cruzados. Es hora de que todos nos involucremos y cambiemos este país, y por eso los necesito a todos ustedes. Este trabajo no lo voy a hacer yo solo”, dijo el precandidato.

De acuerdo con el empresario industrial, solo ARENA puede mejorar las condiciones del país y dar oportunidades de superación a los sectores de la población.

“Ya con las elecciones que acabamos de pasar, muchos salvadoreños ya empiezan a recuperar la confianza, pero hace falta mucho y ese es solo el primer paso para cambiar nuestro país”, continuó diciendo Simán.

El precandidato agregó: “En el partido tenemos que ser muy prudentes y muy humildes en aceptar esa victoria, porque en caudal de votos no necesariamente hemos aumentado lo suficiente, tenemos todavía una gran tarea por delante para enamorar a esos miles de salvadoreños que sí se identifican con los principios de nuestro partido pero que por alguna razón se han alejado”.

En noviembre del año pasado el precandidato hizo pública su intención de optar por la candidatura y ayer su campaña interna, con eso dijo que ha respetado los tiempos que estableció la CEN.

Simán dijo que aunque estaban lanzando la campaña interna, no había manera de evitar que esta no trascienda fuera del partido; además, dijo que es derecho de los ciudadanos que no son afiliados de ARENA conocer las propuestas de los que quieren ser candidatos presidenciales.

En ese sentido, el empresario dijo que los tres primeros jueves de abril van a tener debates organizados por el partido, pero también dijo que es sano participar en espacios similares aunque no sean dentro de ARENA.

“Todavía no tenemos los detalles de la metodología del debate; sin embargo, hay otros debates privados a los cuales nos están invitando y con mucho gusto vamos a aceptar”, declaró Simán.

Respecto de quién podría ser su compañero de fórmula de ganar la candidatura presidencial, comentó que ya le pidió a Carlos Calleja, otro de los precandidatos, que lo acompañe.

Meses atrás Simán dejó claro que no está dispuesto a optar por la vicepresidencia en las elecciones de 2019, y ayer reiteró que todavía se “marea como copiloto”, es decir que sostiene que no optará por la vicepresidencia aunque Calleja se lo pida.