Javier Simán muestra su apoyo a candidato de ARENA en Intipucá, La Unión

Javier Simán, precandidato presidencial de ARENA, visitó Intipucá, en La Unión, para apoyar al aspirante a alcalde propuesto por el partido tricolor, Neffer Hernández. Durante un conversatorio, Simán respondió ante las inquietudes locales, que señalan falta de atención por parte del gobierno central.

“Necesitamos un gobierno que nos represente y que se preocupe realmente por el país, hay una incoherencia total entre lo que el gobierno quiere y lo que nosotros los salvadoreños queremos”, aseguró

Para él, el gobierno tiene la responsabilidad de dar a la población “seguridad, salud y educación”, servicios básicos que, consideró “no está dando”.

Aseguró que la zona oriental tiene grandes potencialidades en agroindustria y turismo, por ejemplo. Sin embargo, el mal estado de las carreteras no permite que esto pase. “Se necesita una carretera de cuatro carriles, incluso un aeropuerto. Si no generamos ese tráfico en oriente no van a llegar inversiones”, apuntó

No obstante, considera que “es más fácil llegar a Guatemala que llegar a La Unión, y eso no puede seguir así”.

Durante su gira, Simán exhortó a votar el 4 de marzo para comenzar a cambiar las cosas en beneficio de la población. Sin embargo, recalcó que no basta con ganar las elecciones, sino que hay que “gobernar bien”, y para ello se necesita a la mejor gente que trabaje pensando en los salvadoreños, haciendo las cosas bien y apegados a la Ley.

Simán también apoyó a los candidatos a alcaldes y diputados del departamento de La Unión, con quienes se reunió, y posteriormente participó en conversatorios con líderes, empresarios y ganaderos de San Miguel. Hoy sigue su gira por la zona oriental.