Javier Simán se reúne con líderes de Usulután y San Miguel

Javier Simán, precandidato a la presidencia por el partido ARENA, se reunió este sábado con líderes de comunidades y del sector campesino en Usulután y San Miguel. En los eventos, el precandidato reafirmó su apoyo a los candidatos a alcaldes y a diputados de ARENA de esos dos departamentos.



"Tenemos el reto y responsabilidad de generar cambios para el futuro por nuestro país y nuestra gente. Muchos de esos cambios no pueden esperar hasta el 2019, y con voluntad, esperanza y sobre todo unidad vamos a cambiar el oriente del país y El Salvador”, dijo Simán durante una actividad que se realizó la mañana de este sábado, en donde estuvo acompañado por candidatos a alcalde por Tecapán, Nueva Granada, Berlín, Mercedes Umaña y los candidatos a diputados del departamento de Usulután.



Por la tarde, el candidato el precandidato tricolor participó en una multitudinaria actvidad con líderes del sector campesino del municipio de San Miguel, donde también reiteró el apoyo al candidato a alcalde por ARENA, Javier Renderos y dio su total respaldo a los candidatos a diputados por San Miguel.



"Ya no podemos permitir que los malos políticos tomen decisiones que no benefician a nuestra gente, ya no podemos dejar en manos de los mismos de siempre nuestro futuro y el de nuestros hijos. Debemos trabajar para que cada uno, desde su trinchera, pueda incidir, recuperar la esperanza y construir El Salvador que nos merecemos”, concluyó Simán.



Simán afirmó que su trabajo más que "mediático ha sido territorial" lo que lo ha llevado en una gira por diferentes municipios del país y a reunirse con diversos sectores.