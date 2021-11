Jean Manes: “(Ley de Agentes Extranjeros del GOES) no tiene nada que ver con la ley en Estados Unidos”

Pese al esfuerzo del gobierno de Nayib Bukele de vender la idea que la Ley de Agentes Extranjeros es una versión de la Ley FARA de Estados Unidos que regula el mismo fin, la encargada de negocios de la embajada estadounidense en El Salvador desmintió rotundamente dicha afirmación.

Manes, en entrevista matutina en Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña, fue enfática en decir que “esto no tiene nada que ver”. “Déjeme repetir: no tiene nada que ver con la ley en EUA. La ley estaba puesta durante la guerra cuando había preocupación de propaganda de los nazis en EUA, y también: no tiene un impuesto de 40 %”, criticó.

El gobierno de Nayib Bukele impulsó en la última quincena una normativa para regular los fondos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, con la idea de apropiarse del 40 % de los fondos de la cooperación internacional. Según el oficialismo, este nuevo impuesto no afectaría los temas relacionados a obras de beneficio social; sin embargo, múltiples ONG y comunidad internacional cuestionaron el proyecto y la creación del impuesto.

#ElSalvador | Encargada de Negocios de Embajada de EE.UU. dijo en conferencia de prensa, de este lunes, que El Salvador no está cumpliendo acuerdo bilateral y que ahora tiene una lista de personas que no está enfrentando con justicia. Video: LPG/Faustino Sánchez. pic.twitter.com/NJGSxExmKM — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) November 22, 2021

La normativa impulsada por el gobierno, de hecho, también ha sido cuestionada por ser un calco de la impulsada en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega para callar voces críticas y desfinanciar a las ONG que le son incómodas al régimen.

Luego de recibirla, la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea oficialista dio por aprobada la misma luego de recibir únicamente la visita de funcionarios de gobierno: Juan Carlos Bidegain, ministro de Gobernación; Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda; y Rodolfo Delgado, fiscal impuesto. No dieron oportunidad de escuchar a organizaciones y a los propios países cooperantes, en una decisión que fue cuestionada por el embajador alemán en El Salvador, Peter Woeste: “desearía que los proyectos de leyes concernientes (a) amigos fueran discutidos con ellos mismos”, comentó.

Asimismo, el oficialismo intentó convencer sobre la aplicación de la ley diciendo que su aplicación era para garantizar “transparencia”; sin embargo. Manes consideró que esto no es creíble debido a la cantidad de acciones que el gobierno de Nayib Bukele ha tomado para esconder información pública.

“Si tenía interés en la transparencia, por qué pararon con este centro de anticorrupción, por qué pararon de dar información pública. Si había interés en transparencia, hay una cantidad de otras señales que debía haber y que no hemos visto”, cuestionó Manes, que remató: “Después del primero de mayo, después de retirar a 200 jueces, de cancelar centro anticorrupción, después de no tener acceso a información, después de tener su maquinaria de medios pagados, atacar a la sociedad civil, eua, todos los días de una forma constante, después de todo eso, decir que esto tiene que ver con transparencia, por favor, es poco creíble”.