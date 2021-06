Jean Manes da bienvenida a delegación de gobierno de EUA y llama a El Salvador a aprovecharla: “Todo depende de la seguridad jurídica”

Una delegación de cinco funcionarios estadounidenses llegarán hoy a El Salvador, como parte de una gira por tres países. La noticia fue confirmada por Jean Manes, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, quien compartió en su cuenta de Twitter un saludo de bienvenida y se refirió a la visita como un momento especial que la región puede aprovechar para atraer inversión y generar empleos.

Hoy recibiremos la delegación de alto nivel. Un momento especial que la región puede aprovechar: el movimiento de cadenas de suministro que atraen buena inversión y crean buenos empleos, pero todo depende de la seguridad jurídica. ���� tiene una gran oportunidad si quiere tomarla. — Jean Manes (@USAmbSV) June 29, 2021

Manes enfatizó en que también se trata de una gran oportunidad para El Salvador, pero que aprovecharla depende de la seguridad jurídica que el país pueda ofrecer. Precisamente, la seguridad jurídica ha sido un tópico que ha quedado en duda desde que el pasado 1 de mayo el oficialismo diera un golpe de estado al poder judicial, cuando la Asamblea oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república, para reemplazarlos por personas afines a Nayib Bukele.

A dicha decisión de los diputados oficialistas han seguido una serie de decisiones, como la aprobación de la llamada “Ley Alabí”, criticada por considerar que abre la puerta a la impunidad en supuestos casos de corrupción; o la inconsulta Ley Bitcóin, que convirtió la criptomoneda en moneda de curso legal en el país, y sobre la cual el gobierno no ha sido claro en cuanto a su obligatoriedad, ya que la ley dice que lo será, pero el GOES se empeña en contradecirse a si mismo y decir que no. Y todo lo anterior, pese a que no fue consultada con expertos y al rechazo que su uso genera en la población.

La comitiva estadounidense está conformada por la secretaria de Asuntos Políticos, Victoria Nuland; la secretaria para el Hemisferio Occidental, Julie Chung; el director de planes, políticas y estrategias del comando sur, general brigadier Rick Uribe; el subsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental Daniel Erikson; y la directora del Consejo de Seguridad Nacional para Centroamérica, Megan Oates.

El viaje de la comitiva inició el pasado domingo, en Paraguay. Además de dicho país, su gira, que va del 27 al 30 de junio, también incluye Panamá y El Salvador.