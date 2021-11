Jean Manes: relaciones con Gobierno de El Salvador "no están sólidas"

Las relaciones entre el actual Gobierno de El Salvador y la administración de Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento y, de hecho, no están sólidas, según manifestó la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Jean Manes.

Al ser cuestionada directamente por la prensa de si están sólidas las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador actualmente, la respuesta de Manes fue un categórico "No, no están sólidas".

"Obviamente estamos en un momento muy complicado con el Gobierno de El Salvador. De nuestra parte siempre vamos a tratar de seguir trabajando con los salvadoreños y vamos a buscar todos los caminos que podemos hacerlo", manifestó la diplomática.

Desde la irrupción con el ejército del presidente de la república, Nayib Bukele, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa (en febrero de 2020), la destitución del Fiscal General y los magistrados de la Sala de lo Constitucional (en mayo de este año) y la publicación de nombres de funcionarios salvadoreños señalados de corrupción en la Lista Engel (a comienzos de julio), las relaciones diplomáticas entre ambos países han ido en deterioro.

Manes aclaró que, pese a esta tensión, están dispuestos a seguir apoyando a diferentes entidades del pueblo salvadoreño a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

"Tenemos inversiones en diferentes proyectos. El apoyo de USAID es de cientos de millones en diferentes proyectos de agricultura, agua, educación con gremiales, universidades técnicas que están preparando a los jóvenes para el futuro", expresó la encargada de negocios.

Sin embargo, también hizo énfasis que, pese a este apoyo solidario, seguirán señalando los problemas democráticos que enfrenta el país.

"Creemos en nuestra relación, queremos lo mejor, pero simplemente no podemos mirar a otro lado cuando hay un declive en la democracia", dijo.

Sobre la petición que le hizo el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, (a comienzos de noviembre) que se "retirara del país porque ya causó mucho daño", Manes respondió que "ese es un trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores" y agregó que el programa de visas de trabajo temporales para salvadoreños fue trasladado por el Presidente Bukele del Ministerio de Trabajo a la Cancillería "porque no funcionó" y se busca que más salvadoreños puedan tener la oportunidad de trabajar de una forma legal temporal en Estados Unidos.

Si se nombrará un nuevo embajador o se ratifica en el cargo toma tiempo, Manes dijo que "es un proceso largo" en Estados Unidos y no solamente en El Salvador está a la espera de embajadores permanentes, y eso no depende solamente de la Casa Blanca, sino, del Senado.

Extradición

Estados Unidos reclama, a través de cortes de Virginia y Nueva York, a más de una decena de cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) desde principios de este año por delitos relacionados con terrorismo. Ayer, LA PRENSA GRÁFICA informó que el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó un escrito ante la corte plena de la Corte Suprema de Justicia, en la que solicita a los magistrados que "consideren las garantías constitucionales" de Armando Elíu Melgar Díaz, alias "el Blue", uno de los líderes requeridos.

"Tenemos hoy en día más de 13 personas que no están enfrentando la justicia y eso es lamentable. Hay el caso de una mujer , que una persona estaba secuestrando, dejándola muerta, y esta persona no está enfrentando la justicia (y) es porque no se está enviando a Estados Unidos en una forma de extradición, como debería ser en acuerdo del tratado que hemos tenido por más de 100 años", expresó Manes.

Para Manes, los procesados deben enfrentar la justicia en EUA debido a que los crímenes que les son atribuidos fueron cometidos en ese país.