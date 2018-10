Jean Manes se reunió en privado con vicepresidente Ortiz esta semana

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, tuvo este lunes una reunión privada con el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz.

La diplomática reveló hoy que, tras el anuncio del gobierno salvadoreño de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con China, recibió la orden de no reunirse con altos funcionarios salvadoreños sino hasta que se hubiesen llevado a cabo las consultas en Washington.

Para las consultas fue llamada Manes, así como el embajador en República Dominicana, Robin Bernstein y la encargada de negocios en Panamá, Roxane Cabral, diplomáticos de las tres naciones que recientemente rompieron relaciones con Taiwán.

Manes dijo hoy que la reunión con Ortiz fue para comunicarle los mensajes de la Casa Blanca y que se trató de una conversación privada de la cual no puede dar detalles. Además, contó que las reuniones sobre este tema continúan entre la embajada salvadoreña y la Casa Blanca, por medio de videoconferencias o teléfono.

Lo que sí mencionó es que “hay diferencias de opinión” no solo en el tema de las relaciones con Taiwán y China sino también respecto al apoyo que el gobierno salvadoreño da a Venezuela y Nicaragua.

Respecto a la relación con China, Manes dijo que “todos los gobiernos pueden tomar sus propias decisiones” pero en el caso de El Salvador fue “la manera, la falta de transparencia para tomar la decisión de un día para otro, sin incluir a partidos políticos, sin incluir a los salvadoreños” y el hecho que se haya hecho “en los últimos meses de un gobierno” lo que “llamó la atención de los Estados Unidos”.

Según un amplio reportaje de The New York Times publicado el sábado pasado, el gobierno estadounidense sabía lo que ocurriría y el asesor de Seguridad Nacional John R. Bolton telefoneó al presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén para advertirle que no debía cortar relaciones diplomáticas con Taiwán.

“Tuvimos información”, confirmó hoy Manes, pero aseguró que “nunca confirmaron que iban a cambiar las relaciones”.

Según la embajadora, hay “una relación bastante complicada en este momento” entre el gobierno estadounidense y el salvadoreño “por las decisiones” de este último.

“Ya tenemos un proceso de cancelación de las visas para personas que han cometido un crimen, no necesariamente va dirigido a políticos… ya estamos haciendo eso aquí de forma bastante agresiva”, agregó.

El anuncio sobre la cancelación de visas fue hecho oficial el martes por la embajada estadounidense en El Salvador. El sábado, NY Times advertía que esta era de una de las sanciones que propuso Bolton, junto con el recorte de ayuda. De lo último aún no hay nada oficial.

“Estamos mirando y eso es parte del debate que existe en Washington”, porque “todos (los programas de ayuda) van dirigidos a reducir la migración”, dijo Manes hoy al respecto.

Reducción de migración y homicidios, "un punto a favor"

Manes dijo hoy que El Salvador “está liderando” el asunto de la seguridad como uno de los componentes que EUA trabaja con los países del Triángulo Norte.

“Está reduciendo homicidios y migración, es el único de los tres en que los números han bajado… Guatemala y Honduras sigue subiendo número de personas que llegan a la frontera de EUA”, dijo, y reconoció que esto representa “un punto a favor” para El Salvador.

Sobre este tema se hablará durante el primer día en la reunión de dos días que se llevará a cabo la próxima semana en Washington entre las autoridades estadounidenses y mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica. El segundo día será para tratar el tema de la “Prosperidad”.

Sobre esto, Manes dijo que El Salvador “debe seleccionar bien los socios” y que las “negociaciones en secreto” van contra los intereses de una mejora económica en el país.

La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente de EUA Mike Pence, acompañado por el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Seguridad Nacional.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence, junto al presidente guatemalteco Jimmy Morales y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Foto: AP/Luis Soto, archivo

Viajará el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, el presidente guatemalteco Jimmy Morales y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz. Manes dijo que la ausencia de Cerén será por su asistencia a la canonización de Óscar Arnulfo Romero en Roma.

