Jean Manes y las frases que han marcado su mandato como embajadora

El 20 de octubre de 2015 se supo que Jean Manes sería la nueva embajadora de Estados Unidos en El Salvador, un cargo que comenzó a ejercer al llegar al país, cinco meses después del anuncio.

No se conoce la fecha exacta en su trabajo finalizará, pero es seguro que no seguirá en el país. El presidente Donald Trump ha nominado a Ronald Douglas Johnson para sustituirla, un proceso que está a la espera de la aprobación del Senado estadounidense.

Mientras Manes trabajó en el territorio salvadoreño se conoció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de cuscatlecos en EUA y del establecimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y China. Esos fueron dos grandes temas que le tocó gestionar.

A falta de algunos meses para el fin de su era, estas son algunas de las frases contundentes que ha dejado Manes en su período de trabajo en El Salvador.

Nombramiento

“Me inspira un gran compromiso que me concedan el honor de ser la Embajadora de Estados Unidos ante El Salvador”.

Jean Manes en su cuenta de Twitter (@USAmbSV) tras ser juramentada.

Publicado el 17 de marzo de 2016.

Expectativas

“Reconozco los inmensos desafíos que enfrenta El Salvador y que hay mucho trabajo por hacer; sin embargo, me gustaría reiterar que EUA está con ustedes”.

Parte de las primeras declaraciones de Manes como embajadora.

Marzo 2016.

Caso "Chepe Diablo"

“Es fundamental para el Gobierno de los Estados Unidos trabajar bastante fuerte en la transparencia y contra la corrupción, y estamos satisfechos que la justicia ya está avanzando, y eso lo estamos hablando con el Gobierno (salvadoreño), como lo estamos hablando con los gobiernos de la región”.

Manes sobre el caso "Chepe Diablo", quien fue designado por EUA como capo de la droga.

Abril de 2016.

Medidas extraordinarias

“Creo que estamos en los primeros días (de aplicación de las medidas extraordinarias) y ya estamos mirando algunos resultados. Estamos apoyando al Gobierno en todos estos esfuerzos”.

Jean Manes expresando su apoyo a las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño.

Abril de 2016.

Periodismo

“Mis felicitaciones a los medios de comunicación y a los periodistas salvadoreños. Su trabajo fiscalizador juega un rol importante para fortalecer el Estado. La crítica de la prensa siempre debería ser tomada como una oportunidad para reflexionar y mejorar”.

Manes en un comunicado de prensa.

Mayo de 2016.

Renovación de TPS

“Creo que va a pasar (la renovación del TPS). Creo que en las próximas semanas vamos a tener una respuesta. Yo estoy de acuerdo, es algo importante”.

Manes se mostraba optimista sobre el TPS.

Junio de 2016.

Deseos para El Salvador

“Como aliado, Estados Unidos está comprometido con el pueblo de El Salvador y con nuestras metas compartidas. Juntos, buscamos un El Salvador que sea más seguro, con oportunidades económicas, y con instituciones fuertes que apoyen la transparencia y la justicia”.

Manes exhortando a tener instituciones fuertes.

Julio de 2016.

Comercio y trabas

“Nos preocupa (la tramitología) porque Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador y si vamos a trabajar en mejorar el clima de inversión y las oportunidades de empleo, debemos mejorar la salida de los productos”.

La embajadora sobre limitantes al desarrollo en El Salvador.

Julio de 2016.

¿CICIES?

“Creo que hay corrupción, pero también hay posibilidades de mejorar y creo que eso es justamente que estamos trabajando, de mejorar las instituciones y bajar el nivel de corrupción, y de vuelta, no solamente en la economía, pero también en esta parte, también es importante enviar señales de confianza, enviar señales de que realmente hay interés en este país, hay voluntad política de luchar contra la corrupción”.

Manes prefirió hablar de instituciones fuertes.

Julio de 2016.

Dinero de EUA

“Estamos tratando de convencer a nuestro propio Congreso de poner y aprobar más dinero para invertir en esta región, incluyendo aquí en El Salvador, y cada día es más difícil de realmente hacer eso, porque nuestros miembros del Congreso están pidiendo: ‘¿Por qué vamos a hacer eso si sus propios líderes, si sus propios miembros del congreso de El Salvador no pueden ponerse de acuerdo?’”.

Manes ante la falta de acuerdos entre los políticos salvadoreños para resolver situación financiera.

Octubre de 2016.

Contundente

“Hay dinero en este país, la pregunta es ¿para dónde va todo ese dinero? Se tiene que insistir a los funcionarios públicos que no pueden robar la plata de la gente”.

Manes, contundente contra funcionarios.

Diciembre de 2016.

Acuerdos de Paz

"Creo que todavía El Salvador es una democracia joven y hay mucho por hacer, pero también es bien importante utilizar este tiempo para recordar todos los avances que El Salvador ha tenido en los 25 años. Pero también debemos aprender que también hay desafíos, hay retos para los próximos 25 años".

Enero de 2017.

Apoyo a Venezuela

“Creo que es importante apoyar los procesos democráticos en Venezuela, y usar las organizaciones que existen para mantener el diálogo y debate sobre la situación. Respecto a los comentarios de un miembro de nuestro Congreso, no es apropiado para mí hacer comentarios sobre un miembro de nuestro Congreso. Tenemos una relación fuerte y sólida con este Gobierno, vamos a seguir teniendo, pero sí, los miembros del Congreso tienen un papel importante en el presupuesto que recibimos, por eso es sumamente importante enviar señales claras en todo sentido”.

Manes advirtiendo a El Salvador que si se quiere recibir ayuda de EUA se debe apoyar la democracia en Venezuela.

Marzo de 2017.

Dinero con condiciones

“Tienen que cumplir los 16 criterios, los tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador), no es que 10 de los 16. Y eso no es una opción, porque está escrito en nuestra legislación (la de EUA)”.

Manes recordando las condiciones para recibier dinero, como la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

Mayo de 2017.

Realista con TPS

“La primera palabra del TPS es temporal. Debemos tener en mente que la atención del programa es temporal, es decir, que la gente puede volver a su propio país y estamos trabajando para que eso sea posible”.

Manes hablando del futuro del TPS, que acogió casi dos centenares de miles de salvadoreños.

Junio de 2017.

Deporte y violencia

"El deporte ofrece la oportunidad de acercarnos al niño y al joven; hay otras iniciativas en que, como sociedad, nos acercamos a las personas cuando están pensando cómo me puedo salir de las maras. Para entonces, eso es mucho complicado, reintegrar a estas personas es complejo, la prevención es mucho más fácil, requiere una inversión menor".

Manes sobre la Liga Atlética Policial.

Julio de 2017.

"Yankee go home"

“Obviamente es lamentable cuando escuchamos estas frases de ‘yankee go home’ y de otras cosas que no quieren que nosotros estemos en este país y, cuando escuchamos eso, una parte de nosotros estamos como que ‘bueno, no puedo creer lo que estoy escuchando’, porque con 25 % de los salvadoreños viviendo en Estados Unidos, nuestra embajada es la más grande de este país y estamos invirtiendo tanto dinero y además tenemos una relación familiar y escuchar eso obviamente es lamentable. De nuestra perspectiva pensamos que eso no representa a la mayoría de los salvadoreños de este país y también afuera. Nosotros creemos que la mayoría de salvadoreños quieren una muy buena relación con Estados Unidos”.

Manes sobre el uso de la frase “Yankees go home” por simpatizantes del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Enero de 2018.

Insulto de Trump

“He tenido el privilegio de viajar alrededor de este hermoso país y conocer a miles de salvadoreños. Es un honor vivir y trabajar aquí. Seguiremos 100 % comprometidos”.

Manes tras insulto de Donald Trump, presidente de EUA, a países como El Salvador y Haití. “¿Por qué está viniendo aquí toda esa gente de esos países de mierda?”, preguntó Trump.

Enero de 2018.

Consejo a la PNC

“Pero lo más importante cuando pasa un incidente grave es no tratar de tapar el sol con un dedo. Si no es este el momento de arrojar luz, de ser más transparente”.

Manes sobre críticas a la Policía Nacional Civil.

Enero de 2018.

Elogio

“El Salvador está haciendo un trabajo increíble. Las personas (narcos) están buscando la ruta y El Salvador está parando que lleguen cerca de la costa. Está empujando para cambiar la ruta y esto es bien importante, porque ayuda a luchar contra las drogas. El Salvador está haciendo más que suficiente”.

Manes elogiando el trabajo antidrogas y coordinación para combatir a la MS, algo que Trump cuestiona.

Marzo de 2018.

A los candidatos

“Es un momento importante porque El Salvador está entrando en un año crítico. Para las personas que piensan en ser presidente, deben saber que el público quiere algo diferente”, señaló Mensaje de Manes en conferencia de prensa para los candidatos a la presidencia de El Salvador.

Junio de 2018.

Alerta por China

"Estamos escuchando que ellos (China) tienen interés sobre el puerto de La Unión, porque justamente estamos destacando el trabajo de las empresas que sí están haciendo las cosas bien, que están preocupadas sobre los trabajadores, sobre el medioambiente (...) pero sabemos bien que las empresas de China no tienen ningún interés en eso”.

Manes sobre la incursión de China en Centroamérica.

Julio de 2018.

China y transparencia

“Lo importante para los salvadoreños es insistir en la transparencia. ¿Qué tipo de negociación ha sido detrás de las puertas? Si todo está bien para ustedes (El Salvador) por qué no hacerlo de manera transparente. ¿Por qué no dicen cuáles son los acuerdos que han arreglado con este país (China)? Esa es la pregunta que se deben hacer los salvadoreños al momento de exigir transparencia a su gobierno”.

Manes sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con China y la ruptura con Taiwán.

Agosto de 2018.

Sobre magistrados

“Hay decisiones que van más allá de un interés o un partido, son decisiones de país que van a determinar su camino para las próximas generaciones. Los salvadoreños merecen una Corte Suprema de calidad”.

Manes sobre la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que han atrasado los diputados de la Asamblea Legislativa.

Septiembre de 2018.