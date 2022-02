Jefaturas habrían impedido a policías asistir a manifestación

El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) denunció ayer, durante la marcha hacia Casa Presidencial para exigir reformas a las pensiones, que autoridades policiales habrían intentado frenar la asistencia de agentes a la protesta a través de diferentes actos.

"Hemos registrado acciones promovidas por los jefes policiales para evitar que policías vengan a esta marcha negra para exigir pensiones dignas", aseveró Marvin Reyes, representante del MTP.

La denuncia de Reyes se dio luego que ayer por la noche, el subjefe de la delegación policial de Santa Ana citara a una formación general donde, incluso, el personal de licencia debía estar presente.

Según Reyes, el citatorio fue un "invento" que les obligó a los agentes a presentarse a la sala de reuniones que les indicaba el escrito y no poder asistir a la convocatoria.

"Lo mismo han hecho en otras delegaciones, esta es una práctica que nosotros vimos en el Gobierno anterior, de promover acciones en el momento de las convocatorias que hacía el movimiento para que la gente no viniera a estas marchas", señaló.

Agregó que el actuar del titular de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, responde a un partido político.

"El director de la Policía es una persona que se mueve políticamente. El domingo pasado hubo una marcha de veteranos afines al Gobierno y no hubo ningún retén policial", expuso Reyes.

Enfatizó en que esas acciones de parte de la institución indican que no se mueven bajo los intereses de proteger al pueblo salvadoreño, desde la dirección de la Policía. "Los agentes solo cumplen la orden, aunque no esté correcta, porque si no lo hacen se meten en problemas", concluyó.