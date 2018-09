Jefe de Corte Suprema de Justicia es acusado de expresiones de violencia

El jefe del departamento de Prácticas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Santa Ana, Orlando Alfonso Zepeda Artero, ha sido denunciado por delitos de violencia contra las mujeres ante el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres por al menos dos empleadas judiciales.

El denunciado ya fue condenado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, en junio pasado, por el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, en el caso de otra empleada judicial de la dependencia.

El juzgado encontró culpable a Zepeda Artero y lo condenó al pago de una multa de dos salarios mínimos, $600, pero la defensa del jefe judicial apeló la resolución y aún no ha quedado en firme.

Las nuevas denuncias contra Zepeda corresponden a una empleada subalterna y a una doctora de la clínica empresarial de la Corte en Santa Ana, quienes señalan haber sido víctimas del denunciado.

Ambas mujeres han recibido medidas de protección por parte del Juzgado Especializado; sin embargo, el denunciado no ha sido separado del cargo y en el caso de la subalterna que lo ha denunciado, asegura seguir siendo víctima de los maltratos de Zepeda.

Las mujeres acusan al jefe judicial de acoso laboral y delitos de violencia contra las mujeres.

"Él a mí me ha desprestigiado en el trabajo, me ha hecho daño en la salud, me ha gritado, me ha faltado el respeto. Lo más grave es que yo acudí a la Unidad de Género de la Corte Suprema de Justicia, ellos recomiendan que si yo me siento tan amenazada, que busque los juzgados, que lo judicialice, y efectivamente él continuó con el maltrato", expresó la denunciante.

Según las afectadas, los malos tratos del señalado iniciaron desde su llegada a la jefatura, en 2014. En el caso de la otra empleada judicial, la denuncia obedece a que Zepeda la habría amenazado por ser testigo de prueba en el caso denunciado por la otra empleada.

La empleada que hizo la primera denuncia, en la que Zepeda fue condenado y cuya sentencia está en apelación, asegura que agotó las instancias internas por los malos tratos recibidos por el denunciado.