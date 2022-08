Jefe de fracción de Nuevas Ideas cuestionó trato recibido por embajada de EUA

El jefe de la fracción legislativa de Nuevas Ideas, Christian Guevara, criticó ayer el trato que recibió por parte de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador al momento de suspender su visa, como parte de las sanciones que le impuso Washington al incluirlo en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, mejor conocida como lista Engel.

Durante la entrevista Encuentro TVX, Guevara expresó que fue contactado por la embajada de los Estados Unidos para visitar las oficinas, donde le fue comunicado que su visa quedaría cancelada.

"Me hicieron pasar en el consulado normal enfrente de toda la gente, lo que querían era humillarme. Ni siquiera una salita aparte para comunicarme, nada", dijo el legislador, quien antes y después de ser incluido en la lista Engel ha criticado a la actual administración estadounidense a la cual ha calificado de "torpe" e "ineficiente".

Luego, el diputado oficialista también aseguró que está preparando una demanda por hasta $10 millones en contra de dos altos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador que, según él, enviaron "informes falsos" que ocasionaron las sanciones migratorias y "pusieron en riesgo" la integridad de su familia.

De acuerdo con el diputado, demandará a los funcionarios estadounidenses "no porque me afecte a mí, si no porque afecta a la salud de mi hijo de cuatro años". Narró que, después que se le retiró la visa, no pudo acompañar a su hijo durante uno de los tratamientos que se realizó en suelo americano para combatir el cáncer.

Alegando esta violación al derecho de su hijo, que además es ciudadano americano, Guevara acudirá a una corte civil en EUA para presentar esta demanda.

La Casa Blanca sancionó al diputado oficialista por haber presentado una reforma al Código Penal que impone 15 años de prisión por difundir mensajes de pandillas en medios de comunicación, algo que se interpretó por observadores como una "ley mordaza".

Sin embargo, Guevara asegura que no fue esta ley lo que le valió la sanción, si no la aprobación del régimen de excepción de cuatro derechos constitucionales, que ha dejado la captura de más de 48,000 salvadoreños.

Y es que, a pesar que la lista Engel fue publicada el pasado 17 de julio, según Guevara, su visa fue retirada desde el pasado 25 de mayo, día en que se discutía en la Asamblea Legislativa una segunda prórroga al régimen de excepción.

"¿Me vas a venir a decir a mí que es por esa ley, cuando casi 60 días antes ya me habían sancionado?", cuestionó el diputado.

"Lo que quería Estados Unidos o esta administración Biden era que yo le fuera a tocar la puerta y decirles miren, disculpen, voy a cambiar, voy a dividir el voto de mi fracción", afirmó.