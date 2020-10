Jefe del EMP repite discurso evasivo en comisión especial que investiga hechos del 9F

El jefe del EMP repitió el discurso evasivo de otros funcionarios en la Comisión Ad Hoc que investiga los hechos del 9 de febrero.

Cambian los invitados, pero se repiten las respuestas. Bajo esa tónica se manejó una vez más la sesión de la Comisión Ad Hoc de la Asamblea que estudia los hechos del pasado 9 de febrero, que ayer recibió la visita del jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), General Manuel Acevedo; y del jefe del Estado Mayor Conjunto, General Carlos Tejada.

La invitación a los generales se originó luego que el ministro de Defensa, René Merino Monroy, señalara que fue el EMP el que se encargó de la coordinación y despliegue de militares en la Asamblea.

Acevedo aceptó ser el responsable de la seguridad del presidente y justificó que la presencia de los soldados era válida ya que no se habían cumplido protocolos de seguridad. En concreto, Acevedo explicó que no hubo "barrido, perros, personal que detecta explosivos; no se había desarrollado ninguno". "Por tal razón tuvo que ingresar el personal para garantizar, y formar un escudo humano", agregó.

Sin embargo, Acevedo no respondió luego si, entonces, la orden de que entrara el ejército al Salón Azul fue suya. Su respuesta siempre fue: "Soy el jefe del Estado Mayor y me corresponde garantizar la seguridad del presidente en todo momento y donde quiera que él vaya".

Eso sí, el general fue cazado en un descuido al señalar que "el dispositivo estaba dirigido a la parte exterior de la Asamblea Legislativa". El diputado Schafick Handal, del FMLN le cuestionó si lo que ocurrió adentro había sido "improvisado". En lugar de negarlo o confirmarlo, Acevedo repitió: "soy el jefe del Estado...".

El guión fue el mismo, luego, con Tejada, quien explicó sus tareas como: "Tengo como misión la conducción estratégica operativa de la fuerza armada", y luego evadió las preguntas de los legisladores.