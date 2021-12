Jenny, una decidida abogada y emprendedora

Jenny Marisol Alfaro Saravia, de 37 años, es una viroleña que se graduó como abogada en el 2010. Para pagarse sus estudios ella vendía en el mercado de Zacatecoluca, en La Paz, siguiendo el ejemplo de sus padres, quienes siempre se han ganado la vida como comerciantes.

Tras su graduación comenzó a trabajar como abogada, pero en el 2014 la despidieron de su último trabajo formal en una oficina de abogados, por lo que buscó una alternativa para poder ganarse la vida.

Abrió una oficina en su casa, pero los clientes a veces no son muchos.

"Comencé a litigar el mismo año en otros municipios, porque para entrar a trabajar en algún lugar se necesita cuello y no tengo. Algunos compañeros me recomendaron y he hecho interinatos en el Juzgado de Paz de Sensuntepeque, Cabañas, lo que me ha ayudado a tener más experiencia", mencionó Jenny.

Agregó, que actualmente se está preparando para someterse al examen de notariado y así poder ofrecer también sus servicios como notario.

No obstante, la falta de oportunidades laborales la han obligado a buscar otras alternativas para subsisitir, y desde hace siete años se dedica a la venta ambulante de charamuscas, las cuales vende a $0.25 centavos. A diario recorre unos dos kilómetros en Zacatecoluca ofreciendo los 17 sabores que prepara de esta golosina.

Además, con su vehículo ofrece el servicio de taxi privado a varios clientes.

"Los días que salgo a vender son variados, pero casi siempre es sábado y domingo. Cuando me toca litigar no saco venta. La ventaja de este negocio es que el horario es flexible", afirmó.

Jenny promociona sus negocios de servicios de abogacía y de venta de charamuscas en redes sociales con la finalidad de captar más clientes. Además, en esta temporada también se dedica a la venta de productos pirotécnicos.

"En esta temporada pido mi permiso para vender cohetes, saco mi venta y me pongo a vender, la idea es aprovechar cada oportunidad que se me presenta", acotó la emprendedora.

Gracias a su deseo de superación y estas iniciativas de ventas, aseguró que ha logrado comprar el equipo para su oficina, electrodomésticos y además de esa forma se gana el sustento diario.

Recordó que sus padres le inculcaron que el esfuerzo y el trabajo son la única forma de superación por lo que no tiene inconveniente de trabajar en algo que no sea su carrera de abogada.

"Mientras llega una oportunidad laboral estable yo seguiré trabajando en mis emprendimientos, que son los que me han permitido salir adelante durante este tiempo", expresó Jenny.