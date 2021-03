Johana necesita ayuda para tratamiento médico

Johana Sánchez, de 22 años, reside en la colonia La Pradera del municipio de El Tránsito, San Miguel, y en enero fue diagnosticada con insuficiencia renal, y desde febrero está siendo sometida a diálisis dos veces por semana.

"En ese momento mi cuerpo ya no daba más, cuando llegue al hospital las toxinas se me habían subido al cerebro, fuimos a un hospital de Usulután y me ingresaron de emergencia, y el 24 de febrero fue cuando ya inicie en la unidad renal, en ese entonces los doctores no me aseguraban que viviría", manifestó la joven.

Johana es de escasos recursos económicos y cada una de las diálisis cuesta $120, a parte de los medicamentos que debe tomar para tratar de estabilizar su organismo, sin embargo, asegura que en un par de meses necesitará un trasplante de riñón.

"No es fácil lo que he pasado, pero espero que hayan personas de buen corazón que me brinden una ayuda, los doctores me han dicho que soy joven y tengo la esperanza de que habrá un trasplante de riñón más adelante, porque ahorita no resisto la cirugía", mencionó. Johana vive junto a su madre y abuela.

Afirmó, que necesita una inyección llamada Eritroproyetina, que vale $40, y no tiene dinero para comprarla. Si usted desea ayudarla puede comunicarse al teléfono 6166-0920 o visitarla en su vivienda.