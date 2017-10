Johnny Wright: “Mi camino es hacia un nuevo partido político”

El todavía diputado del partido ARENA, John Wright Sol, dijo la noche del lunes en Debate con Nacho que está trabajando en una base para crear una plataforma ciudadana que transforme la forma de hacer política en El Salvador. Aseguró que para ello, el camino es "construir un nuevo partido político".

"Mi camino es hacia un nuevo partido político. Creo en un sistema de partidos, fuerte, robusto", manifestó.

Wright Sol renunció en julio pasado a su precandidatura como diputado propietario para las próximas elecciones de 2018 porque no se le asignó la compañera de fórmula que propuso. Hoy reiteró que buscar la reelección para diputado implicaba comprometer sus principios.

Al ser consultado sobre una dupla presidencial con Nayib Bukele -quien ayer anunció que buscará la presidencia en el 2019-, afirmó que su respuesta sería "un contundente no", porque sus principios y su forma de ser no son compatibles con los del actual edil capitalino.

"No me ha buscado (Bukele) y creo que no lo han hecho porque digo contundentemente que no", aseveró.

"Veo una diferencia fundamental sobre una persona que quiere ser alguien y una persona que quiere hacer algo", agregó.