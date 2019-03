Johnson hará ver al Gobierno riesgos de relación con China

El nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para liderar la misión diplomática de ese país en El Salvador y agente de inteligencia, el coronel Ronald Douglas Johnson, compareció ante el comité de relaciones exteriores del Congreso estadounidense.

En el tramo final de la comparecencia, el senador republicano, Marco Rubio, cuestionó al nominado sobre cómo se podía hacer desde el trabajo de la embajada para que a El Salvador lleguen más inversores y que no se corra el riesgo de recibir cantidades grandes de dinero proveniente de China para desarrollar proyectos que pueden tener consecuencias diversas.

A esto, Johnson contestó que se deben aumentar los niveles de seguridad en el país, disminuir el riesgo de que las pandillas extorsionen a quienes invierten.

También reconoció que China ha aumentado su presencia en el hemisferio desde los últimos 10 años, pero aseguró que "la buena noticia es que se ha probado que no es muy efectiva y hay mucha evidencia. Si ustedes ven lugares donde ellos han invertido, y dos de ellos son Venezuela y Nicaragua, ellos (China) no han seguido sus promesas y vemos proyectos de construcción que ellos construyen que no generan trabajo para los locales, sino que traen a su misma gente para que trabaje, traen a sus proveedores, no tienen buenos programas ambientales, hay mucha evidencia. Mi trabajo será sentarme con el Gobierno de El Salvador, la Asamblea Legislativa y otras autoridades para asegurarme de que han visto estos ejemplos y que entiendan los riesgos de tratar con China".

Exponiendo que ya tiene experiencia representando a Estados Unidos en El Salvador, pues estuvo en el país en 1984, Johnson dijo que dentro de sus prioridades principales, si se confirma que será el embajador, estará darle continuidad a la ejecución de programas para combatir la violencia de pandillas.

"Para Estados Unidos, combatir la delincuencia transnacional y la inmigración ilegal son prioridades clave", manifestó.