Johnson: “resultados de elección pueden tardar más”

Estados Unidos elegirá o reelegirá presidente el martes de la próxima semana, y lo hará en un escenario diferente e impactado por la pandemia de covid-19.

Quizá el cambio que más se note para estas elecciones es la cantidad de estadounidenses que han decidido emitir su voto a través del correo, y de manera anticipada. Las cifras hablan de que al menos 70 millones de ciudadanos de Estados Unidos ya emitieron su sufragio.

“Recibo preguntas sobre eso de un tiempo a un tiempo, que hay muchas preocupaciones, pero también pasó eso en EUA. El apoyo de EUA y la amistad de EUA depende mucho de respetar la democracia. Y veo mucho respeto a la democracia aquí.”



Donald Johnson, embajadorde EUA en ESA.

Esto también representará un reto importante en el sistema de conteo y podría, además, alargar el tiempo en el que se obtengan los resultados.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, asegura que aunque sus compatriotas están acostumbrados a esperar los resultados y los discursos de aceptación en la madrugada siguiente, probablemente esta vez será diferente.

“Estamos oyendo que los resultados puedan no ser tan claros y rápidos como normalmente son. Es una tradición que en EUA la gente se queda despierta esperando resultados y los miran en los noticieros durante toda la noche. No sé realmente cómo va a funcionar este año y parte de la razón es la pandemia del covid. Ya tenemos decenas de millones de votos enviados por correo pero obviamente no pueden ser contados tan rápido como cuando se vota personalmente”, explicó el embajador en una conferencia con medios de comunicación.

Y aunque reconoce que esto puede generar un poco de ansiedades, asegura que la madurez democrática de su país va a prevalecer.

Lo que sí reconoce es que entre más se tarden en llegar esos resultados, más tensa podría ponerse la situación.

“Yo creo que ya vivimos en un mundo lleno de presión, y el covid ha incrementado la presión de la sociedad, siempre estoy preocupado por la violencia, y estoy viendo mucha más en Estados Unidos de la que me gustaría ver, siempre es una preocupación, esperaría y rezaría que la gente va a tener fe y va a confiar en el sistema”, reconoció el diplomático.

Unidad. El embajador asegura que en El Salvador se debería de estar hablando más de las cosas que unen que de las que separan.

Una votación histórica

Además del amplio número de votantes anticipados que ha tenido esta elección, las autoridades también tienen previsto que el número de votantes crezca considerablemente respecto a elecciones pasadas.

A su juicio la gente le está tomando más importancia al derecho de votar.

Consultado sobre el escenario que viviría El Salvador en caso que Donald Trump se reelija o gane el demócrata John Biden, el embajador asegura que no cambiaría mucho porque El Salvador seguiría siendo un aliado cercano.

“Podemos ver que hay oportunidades en El Salvador y que no hemos tenido en muchos años. Sin importar quién gane la elección, EUA quiere que El Salvador sea próspero y seguro”, dice Johnson.

Y lo ve tan fuerte que aseura que la única relación que se acerca a la que hay entre El Salvador y Estados Unidos es la que esta nación tiene con Puerto Rico o México. “Es una relación fuerte y queremos que sea más fuerte aún”, indica.

Recientemente, Estados Unidos fijó como aliados estratégicos a Chile, Colombia y El Salvador. El embajador asegura que EUA invirtió mucho en El Salvador durante la guerra, para asegurarse que la democracia viviera más allá de la guerra civil y el país no se convirtiera en “lo que vimos en Cuba, Venezuela y Nicaragua”.