Jonathan endulza con su sorbete de jugo de caña

En el municipio de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, vive Jonathan Moisés Iraheta, de 32 años, quien prepara sorbete artesanal, pero a base de jugo de caña de seda.

Jonathan se ha dedicado durante 11 años a la venta de deliciosos sorbetes de diferentes sabores, pero en el último año decidió innovar con el nuevo sabor de jugo de caña de seda, cultivo que es parte del patrimonio michapense.

Según Jonathan, la idea de elaborar sorbete a base de jugo de caña de seda se le ocurrió en el 2019, cuando la alcaldía de Santa Cruz Michapa realizó el primer festival de la caña de seda en el municipio, con la finalidad de promocionar este cultivo y sus derivados.

Artesanal. El proceso para la preparación del sorbete es realizado totalmente a mano.

Iraheta asegura que al principio tenía miedo de que a los clientes no les gustara el sorbete de caña de seda por el color, ya que el jugo es obscuro; y el sabor tampoco estaba seguro si les iba a apetecer. Sin embargo, dice que la venta que hizo de prueba fue todo un éxito durante el festival.

"Inicialmente fue en la alcaldía que me pidieron que probara haciendo sorbete de jugo de caña de seda y lo ofreciera en el festival, tuve mis dudas pues era algo nuevo para mi, pero a la vez me nació la curiosidad por ofrecer un nuevo sabor, eso me llevó a intentarlo y desde entonces se volvió un sabor más a mi oferta de sorbete artesanales", indica Jonathan.

Agregó que la elaboración de este tipo de sorbete es un proceso difícil y que se demora un promedio de hasta tres horas.

Jonathan explicó que la preparación requiere mucho esfuerzo físico, principalmente de manos, ya que la mezcla requiere de un batido de aproximadamente 35 minutos y un paleteado (molido) de una hora. Los otros ingredientes esenciales son la azúcar, la sal y el indispensable hielo, además de la fruta del sabor elegido para elaborarlo.

"Hacer el sorbete lleva trabajo, cuesta elaborarlo. Todos los días me levanto temprano porque me tardo de dos a tres horas en prepararlo, esto porque a mí me gusta ofrecer un buen producto, no algo corriente, y eso hace que el proceso sea más difícil, pero mi satisfacción viene al venderlo, la gente ya conoce mi producto y lo vendo rápido", comentó Jonathan.

Después de preparar el sorbete, Jonathan sale a recorrer las calles del municipio para venderlo. Ofrece su delicioso producto a $0.25 y $0.50 dependiendo del cono que el cliente prefiera, ya sea sencillo o de barquillo.

Sus clientes siempre lo esperan para saborear los sorbetes de diversos sabores, pero principalmente el de jugo de caña de seda. Jonathan también prepara sorbete para cualquier tipo de celebración. Puede contactarlo al número de teléfono 7979-3543 para cualquier pedido.

Sabores

Jonathan ofrece sorbetes de una variedad de sabores, tales como: tamarindo, fresa, banano, piña, café y últimamente también el de jugo de caña de seda, obtenido de esta variedad de caña que se cultiva principalmente en Santa Cruz Michapa.