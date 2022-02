Jorge Castro, de Nuevas Ideas, apoya petición de diputado suplente de Margarita Escobar para usar curul como propietario

El diputado por Nuevas Ideas, Jorge Castro respaldó la petición del diputado suplente José Guillermo Portillo, de usar el curul que le corresponde a la diputada propietaria Margarita Escobar, quien ha solicitado, desde junio pasado, permiso médico.

Portillo, quien el pasado jueves presentó su renuncia al partido ARENA, ha asegurado que el jefe de fracción de la bancada tricolor le impidió ejercer su derecho como diputado suplente, algo que incidió en su decisión de alejarse del partido.

"Al no venir, hay una continuidad permanente de no asistencia, entonces ¿quién la debe suplir? La persona que el pueblo eligió para suplirla de manera permanente. ¿Quién fue? (Guillermo) Portillo", dijo Castro.

Además el legislador oficialista también señaló la posibilidad de que se desarrolle un proceso de antejuicio en contra de Escobar debido a sus constantes ausencias al trabajo legislativo.

"Margarita Escobar ha solicitado ausencia continua, no ha justificado porque esa es otra cosa aparte, porque ella no ha justificado legalmente", agregó Castro quien, además, considera que Escobar no tiene "justo impedimento" para no llegar al trabajo legislativo.