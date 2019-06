Jorge Meléndez califica de "show político" orden de despido de Bukele y dice haber afectado a su familia

Jorge Meléndez, destituido este lunes como director de Protección Civil por orden del nuevo presidente, Nayib Bukele, reaccionó este martes y aseguró que esa decisión forma parte de un "show" impulsado por la manera de hacer política del nuevo Gobierno.

"Creo que ha hecho esto porque es un show, es una manera de hacer política. Los problemas son la seguridad, la falta de empleo, el problema de la salud, el problema de que quedaron 400 personas cesantes en una secretaría, otros cientos en otra secretaría", manifestó el ahora exdirector de Protección Civil.

A través de su cuenta de Twitter, Bukele giró el lunes la orden de despido a Mario Durán, nuevo ministro de Gobernación, bajo el argumento de que Meléndez ha sido "acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton". La respesta del nuevo ministro en seguida fue "está hecho".

Bukele ordena destituir a Jorge Meléndez, de Protección Civil, señalado por el asesinato de poeta Roque Dalton

Se le ordena al Ministro de Gobernación @marioduran1, que remueva al director de @PROCIVILSV, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton.



En su lugar, nombre a alguien con credenciales para ejercer ese puesto de la mejor manera. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 3 de junio de 2019

El exdirector de Protección Civil sostuvo que no se le puede acusar directamente por haber cometido ese hecho, porque al momento de registrarse el asesinato del poeta salvadoreño, en 1975, él era un simple combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las organizaciones que luego constituyó el partido FMLN.

"Y además, es un hecho en que pasó hace 44 años, en el que está involucrada una organización completa. Para un combatiente, que no era dirigente, ¿no les parece bastante rara esta versión? La versión de que yo soy el responsable", cuestionó Meléndez.

Meléndez sostuvo que ya hay un proceso judicial abierto al respecto, en el cual se decretó que quedara en libertad mientras avanzan las investigaciones. Sostuvo, por tanto, que el señalamiento de Bukele hecho en Twitter se convierte en una "condena", sin antes haber sido esclarecido el asesinato del Dalton.

"Y entonces, ¿qué pasa? La opinión del presidente se convierte en un juicio, en una condena. Y en este país, ¿qué va a suceder con mi persona, mi familia, mi trabajo, mis hijos? Obviamente están dolidos. Mi madre, mis hermanos. Tengo un hijo pequeño de 10 años. Todos los compañeritos llegan. Hay gente idiota que se atreve a insultar a ese pequeño, porque aquí no toda la gente no es racional", expuso.

Meléndez exhortó a Bukele a ser más prudente y a evitar emitir juicios que puedan dañar aún más y su reputación. Aseguró que su salida como director de Protección Civil se da luego de haber hecho "un gran trabajo" en la institución.

"Espero que (Bukele) no me ataque desde una manera incorrecta, porque desde la presidencia de todos, con ese poder y con ese simbolismo, lo que hay que hacer es defender el derecho de todos, aun cuando no estamos de acuerdo. No generar un clima de confrontación y terror", apuntó.