Jorge Velado: “nos equivocamos” al elegir como candidato presidencial a Antonio Saca

“Nos equivocamos” al elegir como candidato presidencial a Antonio Saca, reconoció el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional (COENA) de ARENA y actual miembro de la comisión política del partido, Jorge Velado.

Así lo aseguró el dirigente tricolor en el programa FOCOS, que se transmite todos los domingos a las 8:00 de la noche y miércoles a las 6:00 de la tarde por Canal 33, 7 en cable.

Saca confesó la semana pasada los delitos relacionados al desvío de US$300,7 millones de fondos públicos hacia cuentas particulares, durante su gobierno, de 2004-2009. Además, mencionó que habría desviado US$400.000, de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial, hacia ARENA y agregó que también “millones” más, sin precisar la cifra exacta; aunque la Fiscalía, con base en la declaración de un testigo, ya habla de un desvío de Saca hacia ARENA de US$7,6 millones.

Velado recordó que cuando él llegó a la dirección del COENA, (momento en que Saca dejó la Presidencia de la República y de ARENA) “encontramos un gran desorden, porque se le debía a mucha gente por la campaña presidencial que acababa de terminar, pero en ningún momento encontramos indicios que hubiese entrado dinero ilícito o proveniente, en este caso, de las arcas del Estado”.

El actual miembro de la comisión política precisó que a su llegada a la dirección de ARENA “había una deuda de US$7 o US$7,6 millones, me puedo equivocar, eso es lo que el partido debía y es lo que nos tocó arreglar, tuvimos que vender activos del partido, arreglos con los bancos, no existía ni un solo centavo del que pudiéramos hacer uso en ese momento”.

El expresidente del COENA indicó que se hizo una auditoría en la contabilidad de ARENA, pues ya había rumores y sospechas de la mala administración de Saca, inclusive, dos años antes de finalizar su período como presidente de la República y del partido, pero tampoco dicha auditoría arrojó indicios al respecto del ingreso de fondos irregulares, aseguró.

Velado no descarta que se pudiera haber llevado dos contabilidades: una legal, con todos los ingresos y egresos en orden, a la que tuvieron acceso con su auditoría de investigación, y otra con todas las irregularidades que ahora confiesa Saca.

Ante los cuestionamientos de por qué no se denunció a la Fiscalía, Velado justificó que no se logró conseguir pruebas con la auditoría y compartió que él mismo se lo mencionó al entonces fiscal general, Luis Martínez (ahora preso y procesado por actos de corrupción), que con los rumores que había entorno a Saca que por qué no lo investigaba, pero Martínez solo se refirió a responderle que “ahí va, ahí va”.

Velado aseguró que a su llegada a la dirección de ARENA se hizo toda una reforma a los estatutos del partido, para desaparecer los poderes absolutos que llegó a tener Saca, por lo que actualmente no se permite que el titular del COENA tenga un cargo público ni mucho menos sea el presidente de la República y, además, si el partido se va endeudar debe ser aprobado por la comisión política.

En ese sentido, Velado argumentó que “quizás (Saca) hizo lo que se le dio la gana, pero es una responsabilidad de él y no del instituto político (ARENA)”.