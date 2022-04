Jorge Villalta: el joven patinador que, sobre ruedas, vende golosinas en Santa Ana

Jorge Villalta y Milagro Díaz son una pareja de jóvenes que comercializan golosinas en Santa Ana, con la peculiaridad de que uno de ellos, Villalta, lo hace mientras se desplaza sobre sus patines.

Villalta aprendió a esta destreza durante parte de su niñez, practicando patinaje deportivo en las instalaciones de la finca Modelo y en otros lugares de Santa Ana.

Durante los años que patinó para el equipo de Santa Ana, el joven ganó varias medallas compitiendo en ciudades como San Miguel, Santa Tecla, San Salvador y en varias competencias a las que lo llevaban sus entrenadores allá por los años 2006 y 2007.

"Fuera del país nunca fui, ya que era un niño, me faltaba aprender más; pero luego cerraron la (sub) federación de Santa Ana y hasta ahí llegamos. A mi me gustaría que volvieran a abrir aquí en Santa Ana, ya que con ello le ayudarían a muchos niños, que cuando me ven me siguen y luego me preguntan dónde aprendí, me ven hasta como un superhéroe, y les explicó que aprendí cuando era un niño", comenta el joven.

La subfederación desapareció, y a Jorge le quedó la enseñanza del patinaje. Desde febrero del año pasado comenzó a vender golosinas mientras va sobre ruedas.

"A mi me gusta mucho patinar, es mi deporte favorito, así es que hablando una vez con Milagro le dije que porqué no intentábamos vender el producto en patines, y así comenzamos a probar, y nos fue bien", comentó Jorge.

Ambos se levantan temprano y se dirigen al parque Libertad, de Santa Ana, luego de preparar los dulces, algunas semillas como almendras y maní, así como otras golosinas, entre ellas bombones.

Los jóvenes utilizan las ganancias para subsitir y costearse sus estudios en línea. Él está estudiando Informática y ella una licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de El Salvador (UES).

Villalta se pasea por el parque y sus alrededores llevando en sus manos una canasta de plástico, donde lleva la mercadería que ofrece a las personas que llegan a descansar, que pasan por el lugar o circulan por las calles cercanas al parque y a la alcaldía municipal de ese municipio.

Jorge y Milagro se conocieron vendiendo sus productos en la calle y en los autobuses urbanos santanecos. Se hicieron amigos y hoy son pareja.

Los jóvenes quieren formar una familia, pero antes quieren fortalecer sus emprendimientos y seguir con sus estudios.

"Nosotros vamos paso a paso. En mi caso también puedo hacer alcohol gel, puedo hacer lejía, jabón líquido, champú (y) estoy realizando un diplomado de lenguaje de señas (...) Jorge puede hacer horchata artesanal, lo hace junto a su hermano, ya que aprendieron de la abuela de ellos, todo eso lo vendemos a domicilio, en línea, entre nuestros amigos, y también en un pequeño espacio que alquilamos en las instalaciones de un negocio de Santa Ana que se llama Variedades Totti, que es una venta de ropa y zapatos", comentó Milagro.

Si alguien quiere algún producto, Jorge se va sobre sus patines y lleva las compras hasta la puerta de la casa de los clientes, o las entrega donde se lo pidan. Según Jorge, la horchata la están vendiendo bastante, ya que hay un restaurante de Santa Ana que la está pidiendo mucho por su buen sabor. Actualmente le encargan entre 10 y 20 libras a la semana.

"La horchata lleva una serie de semillas, como maní, semilla de marañón, maíz, ajonjolí y chocolate. Es una fórmula de mi abuela, que ella utilizaba antes y que ahora la dio a nosotros", agregó.

Las personas que llegan a descansar al parque Libertad compran los productos que Jorge pasea a toda velocidad. Cuando lo llaman, frena y muestra su canasta para que el cliente pida.

"Me parece muy buena idea. Así en patines nunca había visto que vendieran, pero lo felicito, así se alejan de cualquier cosa. El deporte como patinaje ayuda a los jóvenes y a él le está sirviendo. Sería bueno que lo popularizaran otros jóvenes y niños", dijo Salvador Arocha, de 69 años.

De similar forma opinó Rafael Lemus, quien considera que es algo bueno para él y para su compañera de vida. "Es magnífico, es una gran cosa. Son jóvenes y pueden llevar a la par el negocio y los estudios", dijo el hombre de 80 años.

Los jóvenes expresaron su deseo de aplicar a un esquema de apoyo para emprendedores que incentive a jóvenes como ellos.

