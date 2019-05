Jornada de cateterismo a niños con problemas del corazón

Al menos 25 infantes con enfermedades congénitas del corazón serán beneficiados en la XVI jornada de cateterismo que realizan la Fundación Sana Mi Corazón y Heart Care International.

Profesionales del Hospital de Niños de Boston, Estados Unidos, y de un hospital en Chiapas, México, se encuentran durante esta semana realizando los procedimientos junto con médicos cardiólogos del Hospital de Niños Benjamín Bloom con equipos e instalaciones del Hospital de Diagnóstico.

Los pacientes atendidos son seleccionados por médicos del Bloom de acuerdo a la urgencia. Los casos de las enfermedades varían entre estenosis de la válvula pulmonar o la válvula aórtica, comunicaciones interauriculares, como un agujero en el corazón; comunicaciones interventriculares, coartación de la aorta.

"Si tienen uno de estos problemas, les puede causar fallo cardiaco, que quiere decir que el corazón no se da abasto para abastecer al cuerpo de oxígeno. Lo que los niños presentan puede ser que si corren un poco, caminan, se cansan mucho o a veces que no crecen bien porque están respirando muy rápido", dijo Diego Porras, jefe de Cardiología Internacional en el Hospital de Niños de Boston.

Una de las pacientes intervenidas fue Emily Michelle, de cuatro años de edad, del municipio de Mejicanos. Cuando nació le descubrieron un soplo y desde entonces comenzó tratamiento. El año pasado hicieron la evaluación y la pusieron en la lista para cirugía de cateterismo.

"Yo me siento muy agradecida primeramente con Dios y segundo con los doctores, porque nos brindan esa oportunidad de ayudar a nuestro hijos, porque a veces no tenemos lo suficiente para cubrir una operación de estas, porque son caras. Estoy agradecida con la fundación porque me dieron la oportunidad de operar a mi hija", dijo Marta Elizabeth Oliva, madre de la niña.

Agregó que la enfermedad de su hija afectaba su desarrollo normal, principalmente porque no podía correr mucho. "Hubo una vez que se me quedó, empezaba a caminar. Yo le comenté al doctor y me dijo que era la fuerza que ella había hecho para caminar", dijo.

El procedimiento de cateterismo dura aproximadamente 2 horas y los pacientes se quedan ingresados 24 horas, todo sin costo alguno para las familias.

"Son niños que están esperando desde hace mucho tiempo, porque están en la larga lista de espera de tratamiento del Hospital Bloom. El cateterismo es una alternativa a no tener que hacerles operación de corazón abierto", dijo Celina Aguirreurreta, directora fundadora de la Fundación Sana Mi Corazón.

Enfatizó que todas son familias de escasos recursos de diferentes zonas del país, y que inician por los casos más urgentes.

"Sana Mi Corazón también les está proveyendo de cierto material", agregó. En las 16 jornadas, se ha beneficiado a 550 pacientes.