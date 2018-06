Jornada de concienciación sobre la sordoceguera

La Fundación Salvadoreña de la Sordoceguera y Discapacidad Múltiple (FUSSDIM) desarrolló ayer una jornada de sensibilización, en el marco del Día de la Concienciación de la Sordoceguera.

En El Salvador no se cuenta con un censo de personas con sordoceguera, pues el último censo del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) indicó que hay personas que presentan más de dos discapacidades. “Pero en ese censo no se especifica qué discapacidades, pero sí ya se está identificando que hay personas con más de una discapacidad y que necesitan realmente una atención especializada”, dijo Xiomara de Hernández, directora de FUSSDIM.

Actualmente la fundación atiende a 13 alumnos, entre niños, adolescentes y adultos. La atención va desde rehabilitación para poder realizar sus actividades diarias, movilidad y comunicación alternativa con la técnica mano bajo mano de lengua de señas. Esta discapacidad puede ser congénita, es decir, de nacimiento; o que una persona sorda pierda la visión, llamado síndrome de Usher; o que un ciego pierda su audición; o ser adquirida por accidentes o enfermedad.

Miguel Ángel Pérez, de 27 años, es un joven sordo que está perdiendo la vista. Se comunica con lengua de señas y por medio de su hermana, quien sirvió de intérprete, dijo que la fundación le ayuda a desenvolverse, leer escritura en Braille y mejorar su autoestima. No obstante, tiene que enfrentar situaciones difíciles, como desplazarse a su trabajo en autobús. “Tengo miedo de que pueda haber un accidente por cuestiones de mi misma ceguera. En ocasiones sí he tenido problemas, me he tropezado, me he caído, pero aun así sigo”, expresó.