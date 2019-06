Jornada de despidos en secretarías de CAPRES

Empleados de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción (STA) fueron notificados ayer sobre el cese de sus funciones como empleados de Casa Presidencial, dependencia a la cual estaban adscritas ambas instituciones.

Los empleados de ambas instituciones recibieron cartas firmadas por la jefa de Recursos Humanos de Casa Presidencial, Norma Vásquez, en las que se les expresaba que "su comparecencia en las instalaciones ya no serán necesarias".

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, llegó ayer a la SIS y dijo que únicamente se trata de una "reorganización" y que aún no pueden determinar con exactitud qué sucederá con todas las plazas, pues también dependen de la Asamblea Legislativa, ya que varios empleados están por Ley de Salarios.

"La jefa de Recursos Humanos (Norma Vásquez) cuando te notifica no te dice que nos van a absorber en otros ministerios. Ese discurso lo manejan mediáticamente, nada más. Uno ahorita prácticamente ya no trabaja para CAPRES. Han tratado de hacer un proceso inmediato de indemnización, lo que pasa es que cuesta asimilarlo porque no ha habido ni siquiera contacto con los trabajadores", dijo una de las empleadas afectadas ayer.

La carta de despido entregada ayer expresa que los "movimientos" se basan en las reformas al reglamento del Órgano Ejecutivo y que es parte de una decisión tomada por decreto presidencial en Consejo de Ministros.

Entre todas las secretarías que se han disuelto suman 389 empleados que todavía no tienen claro su futuro.