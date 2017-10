José Bartolo reta una discapacidad y la conjuntivitis

Andino llegó en compañía de una maestra guía de la Escuela de Educación Especial Elda Ofelia Campos de Castellón, de la ciudad oriental.“Aunque estoy enfermo de los ojos, no podía faltar a esta prueba porque es muy importante. Me he preparado mucho para este momento”, dijo el joven, mediante el lenguaje de señas, que fue interpretado por su maestra Marleny Urquilla.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Educación (MINED), 116 estudiantes con alguna discapacidad se sometieron a la PAES ayer, y continuarán ahora. De ellos, 43 tienen problemas auditivos como Andino y otros 73 otros tipos de discapacidades que no fueron especificadas por el ministerio.

“Aunque estoy enfermo de los ojos, no podía faltar a esta prueba porque es muy importante. Me he preparado mucho para este momento”.

José Bartolo Andino, estudiante con discapacidad

Ayer José Bartolo tuvo que ser trasladado hacia una aula vacía, ya que en el salón donde le tocaba presentar el examen entraba mucha luz y eso le causaba molestias en los ojos debido a la conjuntivitis. Otra de las situaciones era como profilaxis por el peligro que representa el virus.

Los otros jóvenes

En otro lado de la ciudad migueleña, en el Complejo Educativo Aminta de Montiel, se realizaron la prueba decenas de estudiantes del programa Edúcame, que en su mayoría son jóvenes y adultos que trabajan o realizan labores del hogar y solo tienen tiempo de asistir a clases los fines de semana.

Una de las estudiantes de este programa, que realizó la PAES, fue Sandra Nolasco, de 21 años, quien se tardó dos horas en responder las 25 preguntas de Matemáticas, las 25 de Sociales y otras 27 de evaluación sobre realidad nacional. Para someterse a la prueba, la joven recibió refuerzos durante casi tres meses.

“En las noches me quedaba estudiando desde las 8 hasta las 11, para hacer las tareas y repasar los cuestionarios que nos dieron”, contó la joven, quien de día trabaja cuidando niños en una casa particular.

“Es diferente la metodología de trabajo, ya que con la lengua de señas se les dan las clases, pero el programa es el mismo”.

Marleny Urquilla, maestra de educación especial



La meta de Sandra es sacar una buena nota para optar a una beca y comenzar sus estudios para maestra de educación inicial. Si lo logra, será la primera persona de su familia en ingresar a la universidad.

En San Salvador, Yesenia López, de 18 años, tomó la PAES con cinco meses de embarazo. Vive en el barrio La Vega y asiste a una escuela nocturna. Estudió tercer ciclo en el turno diurno, pero debió trasladar sus clases por la noche ya que debe cuidar un hermano menor. El MINED no confirmó datos sobre otras estudiantes en la misma situación que López.

Contrario a Sandra y a los del programa Edúcame, que fueron varios, José Bartolo, según confirmó Urquilla, es el único estudiante que se graduará de bachiller de la única escuela pública de educación especial de San Miguel, por lo que no quiso perderse la oportunidad de demostrar cuánto ha estudiado y aprendido durante su bachillerato.

“Con ellos es diferente la metodología de trabajo, ya que con la lengua de señas se les dan las clases, pero el programa es el mismo. Se preparó como unos seis meses en diferentes materias y se les pasan diferentes versiones de las pruebas de avances y las PAES anteriores también se les pasan”, explicó Urquilla, y agregó que el estudiante destaca en deportes y también es un alumno aplicado, que no podrá seguir estudiando en la universidad por ser de familia de escasos recursos económicos.

Según datos del MINED, en el departamento de San Miguel se sometió a la PAES un total de 5,849 estudiantes en 32 sedes.

5,849

Se sometieron a la PAES en el departamento de San Miguel, según datos de MINED