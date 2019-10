José David, desea seguir estudiando y ser un doctor

José David Arévalo De la Cruz, de 8 años, no pierde la ilusión de ser un doctor, comprarle un carro a su mamá y tener una casa lejos del caserío Los Orantes, del cantón El Jícaro en Tacuba, Ahuachapán, que es una zona de díficil acceso. "Quiero ser un doctor para ayudarle a la gente, para comprarle un carro a mi mamá para que ya no camine mucho", dice José David, mientras deja escapar una sonrisa y baja su rostro. José nació sin sus dos manos y una de sus piernas no se desarrolló completamente.

"En la ultrasonografía nunca me salió que el niño traía algo, nos enteramos hasta el momento en que nació", recordó Marciana De la Cruz García, madre del niño. La mujer, de 37 años, manifiesta que el cuidado de José David no es sencillo, pero afirma que al mismo tiempo el menor ha podido superar las diferentes dificultades que la vida le ha presentado a su corta edad.

"El mayor enemigo es no tener un recurso económico fijo. El niño ha demostrado ser muy inteligente, a pesar que no tiene sus manitas y uno de sus pies. Él tiene las cualidades de cualquier otro niño y puede hacer las cosas como cualquier otro niño", comentó la mamá. Para movilizarse el niño salta en su pie o gatea. De la Cruz explica que, a pesar de que junto a su esposo, padre del menor, han tratado de darle lo necesario bajo sus posibilidades económicas, no pudieron seguir enviándolo a la escuela.

"El niño hizo kínder 5 hace dos años, pero ya el año pasado se nos hizo imposible matricularlo. Parte porque otros niños de la escuela lo molestaban y otra parte por la distancia a la queda la escuela", dijo Marciana. Porfirio Arévalo, padre del infante, recordó, que cada mañana su esposa debía cargar en sus espaldas a José David y caminar, entre cerros y veredas por casi 50 minutos para llegar al Centro Escolar Los Orantes, el más cercano a su hogar.

Explica que sus otros dos hijos, Jacqueline y Alexander de 17 y 16 años respectivamente, estudian en la misma escuela, pero que no tienen la fuerza necesaria para llevar a su hermano menor durante todo el trayecto al centro de estudios.

Añadió que hace tiempo el niño asistía al Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO), en Santa Ana, donde por varios meses se mantuvo en rehabilitación. Afirmó que tenían la esperanza de poder obtener en ese lugar alguna prótesis para José David, pero un día recibieron una noticia que los hizo desistir de seguir viajando a las terapias.

"La doctora nos dijo que debíamos pagar por la prótesis, que costaba entre $500 y $600, y que eso era una vez al año, y dígame ¿cómo hago para comprar eso?, si yo no tengo un trabajo fijo y lo que consigo es para el alimento de cada día de la familia", dijo Porfirio.

Manifestó que uno de sus objetivos es lograr alguna ayuda económica para emprender una venta de frutas o verduras en el mercado de Ahuachapán y llevar a su hijo a alguna escuela de la cabecera departamental para que siga con su educación, lo que representa una caminata de dos horas hasta Tacuba,para de ahí abordar un bus hacia la ciudad de Ahuachapán.

"Yo pienso que puedo tener un puesto en el mercado y mientras yo venda, que el niño estudie. Ya en la tarde regresarnos a la casa", planea el padre. Mencionó que otra opción, que por ahora está fuera de sus posibilidades, es que toda la familia cambie de residencia hacia Ahuachapán y de esa manera que sus hijos sigan su educación en otra escuela de la cabecera departamental.

Porfirio anotó que para dar cualquier ayuda a la familia pueden comunicarse al 6118- 0771, o llamar a la alcaldía de Tacuba.