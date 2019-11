José Eduardo, el estudiante sordomudo que sacó 8.23 en PAES, sueña con estudiar diseño gráfico

Triunfo. José Eduardo se graduará de bachiller del Complejo Educativo de Tecapán. Logró la mejor nota de la institución.

José Eduardo Ochoa Ventura tiene 19 años y la semana pasada recibió la buena noticia que obtuvo una nota de 8.23 en la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES, que lo convirtió en el de mejor promedio del Complejo Educativo de Tecapán, en Usulután.

El joven, a quien la mayoría de sus familiares y amigas, llaman Joel, se quedó huérfano hace seis años, cuando su madre María Ventura, murió a causa de un cáncer de mama, y su papá, a quien veía de vez en cuando, desde ese momento se alejó definitivamente. Por lo que su tío materno, Juan Carlos Alexander Ventura, de 32 años, se hizo cargo de él.

El sueño de la madre de Joel, comentan que siempre fue verlo graduado de bachiller.

Desde su nacimiento, José Eduardo no puede hablar y escucha levemente, pero esa situación no le ha impedido ser aceptado por sus compañeros a lo largo de sus años de estudio y tampoco ha sido excusa para no tener un rendimiento académico adecuado.

"Él tiene mucha inteligencia, lo tuve en primer grado y fue un desafío muy grande, ya que en ese tiempo se estaban iniciando las escuelas inclusivas y nadie creía en él, y nadie quería tomar ese reto. Aprendí lo básico del lenguaje de señas y por ahí me fui enseñándole", expresó Gema Guadalupe Cruz, docente del complejo educativo.

Miguel Orellana, otro de los profesores destaca que José Eduardo es aplicado, destacado en matemáticas y con muy buena letra.

José Eduardo tiene habilidad para dibujar, por lo que le ha comentado a sus familiares y amigos que quisiera estudiar diseño gráfico, pero por su carencias económicas, no es una opción para ellos, actualmente.

"Ya hemos hecho números con mi esposa y no nos da para poder mandar a la Universidad. Ojalá que el Ministerio de Educación nos ayude, porque eso de diseño gráfico le gusta, y sé que si se lo propone lo va a lograr", indicó el tío, con la fe puesta en que alguna universidad le brinde una beca.

Dedicado. El joven, quien asistió a bachillerato general, cuando no está estudiando ayuda a su tío en la venta de verduras de manera ambulante. Su familia afirma que no puede costearle sus estudios universitarios.

Fernando Ventura, primo de "Joel", lo describe como un joven, bueno y tímido, pero a la vez con mucho carisma

"Yo le entiendo mucho lo que quiere expresar, paso mucho tiempo con él. Su sueño era siempre graduarse para cumplir el sueño de su mamá y hoy quiere seguir estudiando diseño gráfico", expresó el primo.

El joven le ayuda a su tío, quien vende verduras en un pick up, en diferentes sectores de Tecapán y municipios aledaños.