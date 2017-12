José L. Merino para diputado con fuero de viceministro

La Constitución de la República establece una serie de prohibiciones por las que un ciudadano no puede participar como candidato a diputado. Una de ellas es estar en el cargo de presidente o vicepresidente de la república, los ministros o viceministros, el presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, etcétera. Así lo establece la Carta Magna en el artículo número 127.

Sin embargo, el FMLN obvió lo dispuesto en la Constitución de la República e inscribió a José Luis Merino como candidato a diputado por el departamento de San Salvador para el período 2018-2019. Para ello, el partido presentó una carta en la que Merino había pedido permiso sin goce de sueldo en Cancillería. Cabe señalar que la Constitución, si bien no dice que presentar una carta de permiso lo habilita, tampoco lo descarta.

En ese sentido y de acuerdo a la Constitución, el funcionario tuvo que renunciar al menos el 4 de diciembre a su cargo en el Viceministerio para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo para ser inscrito. LA PRENSA GRÁFICA consultó con diputados del FMLN sobre la decisión de inscribir a Merino pese a las prohibiciones que establece la Constitución, así como a magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

José Luis Merino fue juramentado el 20 de octubre de 2016 como viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, que estará adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese cargo no existía y fue creado para que llegara uno de los máximos dirigentes del partido FMLN. A Merino estaba por terminársele el fuero como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), pero con el nuevo cargo lo mantenía hasta el 2019, cuando finaliza la gestión de Sánchez Cerén. De ganar una diputación se asegura el fuero hasta el 2021.

El diputado Rolando Mata aseguró que no es necesario que Merino tenga que renunciar al cargo para seguir en el proceso electoral de cara al 4 de marzo de 2018. “En este caso ningún candidato para inscribirse necesita renunciar, puede pedir permiso. Fundamentalmente es obligatorio que si está en campaña ya electoral debe renunciar, eso sí; pero antes, para todos los procesos previos no necesita renunciar”, dijo el diputado Mata.

El legislador agregó que este tipo de infamación tienen que ver más con “el morbo”. “Eso es un morbo, porque lo mismo podríamos decir de los otros candidatos que se reeligen en las alcaldías, los concejales y todo eso. ¿Por qué señalar solo a uno y al resto que muerde la misma manzana para ellos está bien?”, sostuvo el funcionario.

Mientras tanto, el magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, dijo que todo es cuestión de interpretaciones y que ellos decidieron inscribirlo porque presentó la carta de permiso.

“Es una interpretación que se hacen de la Constitución, pero hay otras opiniones distintas. Es una cuestión de interpretaciones. El tribunal (TSE) lo interpreta de esa manera (aceptando la carta) e inscribe la planilla”, dijo Cardoza.

Al insistir que si con la carta de permiso bastaba, Cardoza dijo: “Sí, además los tres meses que establece la ley, porque la Constitución habla que no puede serlo, pero para no poder serlo usted tuvo que haber ejercido los tres meses anteriores, pero si no estoy ejerciendo, entonces quiere decir que sí se puede”, agregó Cardoza.

Investigaciones

Los cargos de José Luis Merinos han sido cuestionados por diversas organizaciones, las que han expresado que lo que el efemelenista, así como el partido de Gobierno, buscan evitar que se quede sin fuero.

Merino ha sido señalado por el senador estadounidense, Marco Rubio, como proveedor de armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Investigado

El fiscal general de la república, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, explicó en julio del 2016 que el dirigente del FMLN, José Luis Merino, es investigado por tráfico de armas y drogas desde el 2014.